無綫劇集《反黑路人甲》引起不少網民討論，而在劇中飾演「水姐」的蔣家旻顛覆過去的乖乖女形象，在劇中除了造型性感，更有多場色誘王浩信及張振朗的戲。不少乖乖女的性感演出，都令人眼前一亮？

蔣家旻於《愛•回家》飾演的馬子妮十分入屋。不過曾有傳指拍攝電影《第一次不是你》尺度太大，而被雪藏半年短暫離開劇組。（《第一次不是你》劇照）

蔣家旻在《反黑路人甲》中飾演管理夜場的「大家姐」，而為了鞏固徐榮的社團話事人地位，因而有連場色誘戲，將香檳淋在自己身上誘惑張振朗，故意夾斷長裙露出長腿誘惑王浩信，之後又對王浩信咬唇獻媚。水姐一角證明蔣家旻不僅僅只是「馬子妮」，而是戲路多元化的演員。

除了馬子妮，以下的御用乖乖女也曾經試過突破清純形象，嘗試性感演出，讓觀眾刮目相看。

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林凱恩

林凱恩與蔣家旻的戲路有幾分相似，最讓人深刻的角色就是《愛·回家之開心速遞》中的Bonnie，在劇中與周嘉洛飾演一對，不少觀眾都覺得兩人相襯，更想兩人在現實中變成情侶。而林凱恩曾經在《她她她的少女時代》有性感演出，讓觀眾看到她在Bonnie以外的另一面，她在劇中飾演田蕊妮的養女，其中一幕是身穿低胸裝獨自到蘭桂坊賣醉，更險被「執屍」。這一幕戲在當時引起網民熱議，不過林凱恩卻直認「保守」，受訪時坦言性感演出「只此一次」。

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劉佩玥

樣子甜美的劉佩玥在2013年成為港姐季軍後，一直不乏演出機會，但入行後數年大多都是演出「乖乖女」角色，如《城寨英雄》中有愛心的老師柯德莉、《降魔的》啤啤。其後在《幕後玩家》飾演黃宗澤情婦，在劇中嫵媚性感的演出，演活了可憐又可恨的第三者，也讓觀眾見識到她精湛的演技及作為演員多變的一面。

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