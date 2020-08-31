《2020年香港小姐競選決賽》終於落幕，冠軍由大熱佳麗謝嘉怡奪得，而亞軍及季軍分別是陳楨怡及郭柏妍，台上佳麗渾身解數贏得評審歡心，台下女星同樣爭艷鬥麗。不久前淡出娛樂圈的麥明詩（Louisa）也以一身黑色禮服現身，而林作及裕美也一同出席現身觀眾席上，新歡舊愛同場似乎未有交集。

林作與女友裕美出席港姐決賽。（01娛樂/梁碧玲攝）

《黑豹》主角Chadwick Boseman早前因癌症不幸離世，現職保險經紀的林作發文「抽水」賣保險，惹來負評聲不斷。而在港姐決賽後凌晨時份，林作轉載了一篇《01娛樂》講述三人同場的報導，然後留言道「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝」，再次公開大讚裕美之餘更貶低麥明詩，讓網民大罵他「無品」、「無風度」。

林作並非首次「攻擊」麥明詩，過去偶爾也在社交平台上話中有話，嘲諷麥明詩；反之麥明詩分手後沒有說過林作半句壞話。

點擊看林作過去備受爭議事件===>

分手後講壞話為保自尊心

由「相愛」變「相殺」的關係並不少見，分手後自覺前度對自己有所虧欠，因此在同儕之間或社交平台「唱衰」對方的也大有人在。與麥明詩分手超過3年，男方仍不時「狙擊」麥明詩，難免讓人覺得有欠風度。即使他後來再發文表示自己只是為現任女友裕美「護航」，不忿媒體比較兩人的衣着打扮，不過網民也覺得「護女友不一定要數落前度」。

點擊看與前度「不歡而散」的男星===>

+ 3 + 3 + 3

不斷講前度壤話 或仍有留戀

男人說前度壞話到底出於甚麼心態？日本心理學家齊藤勇在他的書籍《為什麼男人都有制服癖？》中提及男人不斷講前度壞話未必因為被傷害得很深，反之可能是對前度有留戀，對於對方離開自己感到不甘心。分手後對方不理會自己，縱然屢次「挑釁」，對方也只是冷淡應對，反而自己卻依然常常想着對方，因此覺得心理不平衡，找更多的理由否定或貶低前女友，從而給予自己肯定。齊藤勇直言這種行為在心理學上名為合理化（rationalization），意指當自己的期望不被滿足時，為了讓自己接受，因此就將責任轉嫁給他方，書中指出最其中一個例子就是「被女友甩了以後，為了保全自尊心，就把前女友當成壞人，讓自己扭曲的感情合理化。」

麥明詩以一身性感黑裙出席決賽。（01娛樂/梁碧玲攝）

沉醉當悲劇主角難解脫？

分手後說前度壞話，將對方塑造成壞人，而自己則是屢屢受傷的悲劇主角，初時還會得到朋友同情，對方會陪住你一起大罵前度。然後，你漸漸享受這種「被同情」的感覺，覺得一遍又一遍地「唱衰」前度才能洩恨、訴說對方的「惡行」，身邊朋友也會漸漸失去耐性，勸你早日move on，忘記前度，亦易由同情轉變成厭煩。不論是否已找到對的人，何不享受當下，不再追蹤與回應舊愛有關的消息？

雖然林作曾為裕美慶祝生日卻遲到、二人甚至直播鬧交，卻無損二人愛得甜蜜。（IG@wadahiromi）

點擊回顧裕美過去波折重重的情路===>