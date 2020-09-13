【Uniqlo、GU穿搭】與好朋友出街，偶爾也想定一個Dress code，如何一同穿出時尚感覺，又唔似撞衫或穿制服？不少女生愛以舒適打扮示人，喜歡穿上寬鬆的T-Shirt搭配褲裝。要是你也愛好這種打扮，這對日本「孖妹」的穿搭造型，或可成為你秋天的造型參考。

155cm的Sayu和157cm的Nao身形和髮型相約，喜愛以Uniqlo、GU單品打造休閒造型。(sn__linklink@Instagram)

Sayu和Nao無論身形，還是髮型都相約，身高155cm與157cm的二人穿上同款不同色的服裝站在一起仿如「孖妹」一樣。同樣喜愛休閒風的她們，愛購入Uniqlo、GU的單品，除了在Instagram分享#ootd，提及服裝材質和入手原因，有時候也會拍攝服裝的細節圖。寬鬆上衣搭配褲裝容易予人過份休閒、沒有花上心思襯衫等感覺，而Sayu和Nao則利用「層次穿搭」解決問題。

【層次穿搭】恤衫／外套

比起同色調搭配組合，Sayu和Nao喜歡選擇與內搭上衣呈對比顏色的款式。(sn__linklink@Instagram)

想要打造層次感，最簡單的方法就是在外穿上一件恤衫或外套。有別於其他女生愛用的同色調搭配組合，Sayu和Nao在選擇外套色彩方面，更愛選擇與內搭上衣呈對比的顏色，減卻沉悶感；由於她們全身上下多數不會超過3種顏色，故也不用擔心會過於花巧。然而，她們愛購入薄身透視材質恤衫，透出內搭服裝與肌膚，呈現小性感，為休閒造型增添女性韻味。

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【層次穿搭】背心／吊帶外搭

Sayu和Nao以T-Shirt搭配吊帶上衣，再配上西裝闊褲。(sn__linklink@Instagram)

單穿一件寬鬆版T-Shirt缺乏造型感，Sayu和Nao都會在T-Shirt外搭配一件吊帶外搭上衣，帶來層次感，豐富造型；其中一個造型分別在白色／灰色T-Shirt搭配吊帶上衣，再配上西裝闊褲，配合簡約首飾稍稍營造正式感。而秋冬季她們則會選擇搭配針織背心，合身以外，亦會穿着oversized款式，其垂墜感也令造型更休閒舒適。

【層次穿搭】兩件T-Shirt

露出內搭T-Shirt下擺部份可帶來層次感。(sn__linklink@Instagram)

白色T-Shirt為百搭單品，Sayu和Nao都喜歡用作內搭配襯造型，在外穿上另一件T-Shirt或衛衣；不過，謹記選擇所選的背心／吊帶外搭上衣的長度需比內搭T-Shirt短，露出T-Shirt下擺部份，甚或將內搭T-Shirt的手袖位捲起，才能再度增加層次感。內搭上衣除了白色T-Shirt，建議也可選擇與外衣撞色的款式，令整體造型更突出。

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