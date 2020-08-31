《2020香港小姐競選》已於昨天 （30/8）圓滿結束，混血兒謝嘉怡大熱奪冠、陳楨怡為亞軍，季軍是郭柏妍，三者均為賽前擁有高討論度的大熱人馬，而友誼小姐則由鄺美璇獲得。 雖然今屆香港小姐競選未如過往般星光熠熠，但出席女星同樣盛裝打扮，久未在熒幕露面的岑麗香（香香）和麥明詩擔任評判之一，亦十分養眼。

【香港小姐2020】三甲均為賽前大熱，冠軍由大熱謝嘉怡奪得，而陳楨怡、郭柏妍則分別獲得亞軍和季軍，友誼小姐則由鄺美璇獲得。（01娛樂；梁碧玲攝）

【按圖看】女星於《2020香港小姐競選》造型＝＝＞

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【香港小姐2020】岑麗香（香香）於《2020香港小姐競選》成功搶走一眾目光。（01娛樂；陳順禎攝）

岑麗香（香香）於《2020香港小姐競選》擔任最上鏡小姐評判，雖然已為人母，但當晚仍然美艷動人，成功搶走一眾目光，成為焦點。岑麗香以閃銀為造型特點，貼身剪裁、鑲滿銀色閃片的吊帶拖地晚裝，呈現身材；梳起整齊長馬尾，配上銀色髮箍，令造型更統一，非常搶眼，就連一眾參選佳麗也大讚。

【香港小姐2020】麥明詩以一身黑色Low cut皮質長裙出席，狀態大勇。（01娛樂；陳順禎攝）

另一位成功以造型搶鏡的為麥明詩，成為OL後，已極少現身幕前。早前麥明詩曾分享自己行山照，被網民指其身形走樣、發胖，擁有小肚腩，但《2020香港小姐競選》當晚，麥明詩以一身黑色Low cut皮質長裙出席，貼身與低胸剪裁盡見蜜桃胸和小蠻腰好身材，配上紅唇妝容，狀態大勇。

當然，也有女星打扮甚為出事，未能突圍而出。以下女星，有人多次遇時裝車禍仍未生還？

張秀文—浪費美好身段？

【2020香港小姐】張秀文選擇了紅色花卉裙作《2020香港小姐競選》戰衣。(sammicheung926@Instagram)

《2020香港小姐競選》以真實的樹木與花卉在廠內搭出一個宮廷式花園場景，2010年港姐亞軍張秀文似乎過於沉醉「花花世界」之中，就連戰衣也選擇了紅色花卉裙。一向選擇性感造型的她，雖然未有如去年一樣意外擠出腰間兩團贅肉，但晚裝款式也絕不大體。

大紅色併上粉色花卉圖案甚為老土，加上把頭髮紮成低髻，也帶有一份師奶味。幸好，吊帶低胸設計露出豐滿身材，而高腰線與蛋糕裙設計，走路時裙擺隨風飄逸，亦有助她稍稍增添仙氣。

戴祖儀— 十足伴娘裙、Choker減齡弄巧反拙？

【香港小姐2020】戴祖儀選擇了紫灰色tube dress，普通得如一條伴娘裙。（01娛樂；陳順禎攝）

25歲的戴祖儀拍劇、唱歌成功入屋，私下打扮多以短裙、短褲為主，以大騷長腿之優勢，不過出席大型活動則多選擇長身晚裝，過往曾被批評晚裝選色與妝容過於老氣，而當晚出席《2020香港小姐競選》時，戴祖儀則選擇了紫灰色tube dress，閃閃薄紗材質裙擺及薄紗手袖修飾手臂，款式跟坊間最常見一式一樣的伴娘裙，可說是如出一徹。戴祖儀或為展現年輕氣息，配襯choker與晚裝完全不相襯，減齡未成，反而滲出陣陣MK味。

陳曉華—前衛造型不獲好評

【香港小姐2020】陳曉華出席《2020香港小姐競選》成為焦點之一。（01娛樂；陳順禎攝）

陳曉華平日走仙氣路線，過往出席大型活動打扮雖然未有搶鏡，但也算是平穩。是次出席《2020香港小姐競選》，陳曉華改頭換臉，成功成為焦點，不過卻是驚嚇感覺，臨近農曆七月十四，加上笑容僵硬，讓人完全認不到她。



陳曉華近年多次穿nude色晚裝更，沒錯能突顯她的白皙肌膚，一層層壘砌而成的裙擺亦能打造仙氣，不過晚裝上身的馬甲設計，像極一件內衣；紮起高馬尾卻留下前額中分長頭髮，也與仙氣晚裝全不相襯。

楊丞琳（Rainie）不時在社交平台分享#OOTD，無意間大曬Chanel、Louis Vuitton、Celine等名牌手袋。（延伸閱讀）＝＝＞