【小資手袋】名牌手袋固然吸引,不過對於小資女來說,通常也是一個起兩個止。若希望有多個手袋替換,用於配搭造型,或可投入小眾品牌的懷抱;Strathberry、Yuzefi以外,以下品牌成為外國一班時尚達人的It Bag,不妨考慮一下。

Apede Mod

周秀娜亦有使用紐約品牌Apede Mod的Froggy Bag。(chrissienana@Instagam)

紐約品牌Apede Mod於2016年成立,創辦人為一名職業女性,故著重高實用度的手袋設計,同時追求顏色與形狀上的獨特性,以製出知性與玩味的款式。

品牌暫時主打Fragment Moon、Le Book、Froggy、Knotty Bun、Crescent 5個款式,每個手袋由工匠手工製成,售USD275至USD380(約HK$2,131至HK$2,945)。時興Grandma style腋下袋款,品牌的Froggy Bag就連周秀娜、Janice Man也擁有此款式。提供粉色調外,亦設壓紋牛皮;另外,也可以USD80 (約HK$620)增購一條珍珠鏈或金屬鏈帶,變款之餘更個人化。

Parisa Wang

Parisa Wang以Addicted手腕袋最受歡迎。(parisawangny@Instagam)

畢業於美國帕森斯設計學院的Parisa Wang,曾在3.1 Phillip Lim和Pologeorgis工作,於2016年創立同名品牌。創辦人喜歡收集朋友的情感經歷,同時加入自身失戀分手的經歷作為設計靈感,設計出「Love Affair」5款手袋:Hooked(邂逅)、Addicted(陶醉)、Halfway(纏綿)、Boundless(親密)、Freed(自由)作為品牌的基本款,象徵5個階段的情感;後來設計的手袋亦以情感形容詞命名,如Enchanted(着迷)、Allured(傾心),希望陪伴女性走過每個階段。

品牌的每個手袋需經過4至6個月時間才成功研發,售USD195至USD425(約HK$1,511至3,294),其中以Addicted手腕袋最受歡迎,配合圓形鐵環,簡單而獨特,亦成為品牌的標誌品之一。

Telfar

美國品牌Telfar以單一款式「Shopping Bag」俘虜大眾。(_meg_page_@Instagram)

「It's not for you — it's for everyone.」為美國品牌Telfar的理念,創辦人Telfar Clemens主張無種族和無性別差異,希望其中性設計手袋,不論男、女性都能搭配得到。

品牌以單一款式「Shopping Bag」俘虜大眾,每每將手袋在官網上架,就會火速被搶購至售罄,更一度被買家作炒賣。「Shopping Bag」價格為USD150至USD257(約HK$ 1,163至HK$1,992),提供3個尺寸與18個顏色選擇,方形輪廓配合簡約設計,使其標誌性浮雕Logo更為突出;而且能作手挽、側揹、斜揹多個使用方法,帶來百變造型。

