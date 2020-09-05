【小資手袋】名牌手袋固然吸引，不過對於小資女來說，通常也是一個起兩個止。若希望有多個手袋替換，用於配搭造型，或可投入小眾品牌的懷抱；Strathberry、Yuzefi以外，以下品牌成為外國一班時尚達人的It Bag，不妨考慮一下。

Apede Mod

周秀娜亦有使用紐約品牌Apede Mod的Froggy Bag。(chrissienana@Instagam)

紐約品牌Apede Mod於2016年成立，創辦人為一名職業女性，故著重高實用度的手袋設計，同時追求顏色與形狀上的獨特性，以製出知性與玩味的款式。

品牌暫時主打Fragment Moon、Le Book、Froggy、Knotty Bun、Crescent 5個款式，每個手袋由工匠手工製成，售USD275至USD380（約HK$2,131至HK$2,945）。時興Grandma style腋下袋款，品牌的Froggy Bag就連周秀娜、Janice Man也擁有此款式。提供粉色調外，亦設壓紋牛皮；另外，也可以USD80 （約HK$620）增購一條珍珠鏈或金屬鏈帶，變款之餘更個人化。

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Parisa Wang

Parisa Wang以Addicted手腕袋最受歡迎。(parisawangny@Instagam)

畢業於美國帕森斯設計學院的Parisa Wang，曾在3.1 Phillip Lim和Pologeorgis工作，於2016年創立同名品牌。創辦人喜歡收集朋友的情感經歷，同時加入自身失戀分手的經歷作為設計靈感，設計出「Love Affair」5款手袋：Hooked（邂逅）、Addicted（陶醉）、Halfway（纏綿）、Boundless（親密）、Freed（自由）作為品牌的基本款，象徵5個階段的情感；後來設計的手袋亦以情感形容詞命名，如Enchanted（着迷）、Allured（傾心），希望陪伴女性走過每個階段。

品牌的每個手袋需經過4至6個月時間才成功研發，售USD195至USD425（約HK$1,511至3,294），其中以Addicted手腕袋最受歡迎，配合圓形鐵環，簡單而獨特，亦成為品牌的標誌品之一。

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Telfar

美國品牌Telfar以單一款式「Shopping Bag」俘虜大眾。(_meg_page＿@Instagram)

「It's not for you — it's for everyone.」為美國品牌Telfar的理念，創辦人Telfar Clemens主張無種族和無性別差異，希望其中性設計手袋，不論男、女性都能搭配得到。

品牌以單一款式「Shopping Bag」俘虜大眾，每每將手袋在官網上架，就會火速被搶購至售罄，更一度被買家作炒賣。「Shopping Bag」價格為USD150至USD257（約HK$ 1,163至HK$1,992），提供3個尺寸與18個顏色選擇，方形輪廓配合簡約設計，使其標誌性浮雕Logo更為突出；而且能作手挽、側揹、斜揹多個使用方法，帶來百變造型。

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