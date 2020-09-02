《2020香港小姐競選》賽果塵埃落定，冠軍為海外佳麗謝嘉怡，陳楨怡、郭柏妍則分別獲得亞軍和季軍，友誼小姐為鄺美璇。 大騷成女星們爭妍鬥麗的戰埸，陳曉華造型前衛可惜評價好壞參半，JW、張秀文等女星低胸盛裝出事，卻各自出事。盤點以下女星多次捲入「時裝車禍」循環，浮浮沉沉、屢敗屢戰。

【香港小姐2020】陳曉華出席《2020香港小姐競選》成為焦點之一，不過卻是驚嚇感覺。（01娛樂；陳順禎攝）

岑麗香、麥明詩與陳曉華於港姐決賽造型均成焦點，不過後者卻是驚嚇的焦點；又有哪些女星仍徘徊於「時裝車禍」？

王灝兒 JW

【2020香港小姐】JW出席《2020香港小姐競選》的造型，背後設計非常獨特。(jwchubz@Instagram)

JW最近加盟星夢娛樂，希望有新嘗試作多棲發展，不過近日出席《2020香港小姐競選》的造型似乎仍沒進步。當晚她以一身全黑色造型出席，V領西裝形裙裝配合粗腰帶明顯是想走型格路線，裙裝背面卻設有大型蝴蝶結再加長拖尾，是帶新鮮感，不過卻與珠片材質並不相襯；個子嬌小的她亦顯得非常累贅。

過往的「時裝車禍」之中，JW甚為熱愛誇張元素，特別是羽毛，出席《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》與《2020保良愛心慶新春》都分別穿上羽毛手袖直間西裝套裝和粉色羽毛上衣，同樣顯得有點累贅。最經典的還是《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的打扮，JW穿上近乎nude色的流蘇皮裙配上紫色麂皮的斗篷大衣，無論是款式還是材質也令黑色上衣與整體裝扮不相襯，加上無緣故的繫上腰包，或想一應歐美街頭潮流，可惜並不大體亦不見有何作用。

+ 2 + 2 + 2

張秀文

【2020香港小姐】張秀文選擇了紅色花卉裙作《2020香港小姐競選》戰衣。（01娛樂；陳順禎攝）

張秀文身材姣好，有着騷身材的本錢，不過一旦性感過頭就容易造成反效果，就如去年香港小姐決賽，黑色入膊中空晚裝本沒大問題，不過腰間的cut-out設計卻令她意外擠出兩團贅肉，大為失手。剛過去的《2020香港小姐競選決賽》，張秀文一如既往選擇Deep V剪裁大騷本錢，但大紅色併上粉色花卉圖案甚為老套，裙子似到海灘多於出席大騷。

張秀文傾好鮮色，屢選不適合其身形的剪裁，或是令她徘徊於「時裝車禍」的原因，就如2017年出席《群星拱照Big Big Channel》直播節目，選擇了桃紅色露肩連身褲，七分長度令她極度顯矮。

菊梓喬

【2020香港小姐】菊梓喬以銀灰色造型出席《2020香港小姐競選》，沒失手但也沒驚喜。（01娛樂；陳順禎攝）

菊梓喬以銀灰色造型出席《2020香港小姐競選》，薄紗晚裝鑲上銀色珠片，可惜平平無奇沒驚喜。

菊梓喬過往似乎對大紅色特別偏好，卻如《2018萬千星輝賀台慶》所穿的入膊魚尾裙，白底大紅玫瑰款式帶份土氣；而於《2019勁歌金曲頒獎禮》所穿的左右剪裁不一、手袖過長的長裙更為累贅，還要搭配一條金色粗腰帶，是怎麼一回事？

譚嘉儀

譚嘉儀雖然沒有出席《2020香港小姐競選》，但不能不提屢遇「時裝車禍」的她。(kayeepo@Instagram)

譚嘉儀雖然沒有出席《2020香港小姐競選》，但說到「時裝車禍」無法不提她。身高154cm的她似乎對短裙情有獨鍾，務求拉長身形比例，或是基於短裙較難帶出高貴與莊重感，譚嘉儀傾向選擇帶珠片元素的服裝，不過當整件服裝鑲滿珠片則容易出事，如出席《2020星光熠熠耀保良》和《2020明愛暖萬心》的珠片晚裝形成一份老氣。

即使棄掉珠片元素，譚嘉儀其他造型也常常出事。於本年度勁歌金曲優秀選第一回的黑色針織裙打扮，配上長靴卻充滿過時街頭感，即使鞋款為Louis Vuitton，也拯救不了她。

今屆2020香港小姐競選未如過往般星光熠熠，但出席女星同樣盛裝打扮，久未在熒幕露面的岑麗香（香香）和麥明詩擔任評判之一，亦十分養眼。馬上看一眾女星於《2020香港小姐競選》造型＝＝＞（延伸閱讀）

+ 8 + 8 + 8

麥明詩於《2020香港小姐競選》黑色貼身晚裝成功搶鏡，曾經她的出事率非常高，近年品味大躍進；馮盈盈繼續走重口味路線，立即盤點歷屆大膽港姐＝＝＞（延伸閱讀）