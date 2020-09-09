【減價】手袋是每天的必備，除了梅根一手捧紅的英國品牌Strathberry，高CP值的小資品牌手袋如Rebecca Minkoff、THE SANT官方網站分別進行減價優惠，售完即止，不容錯過。

Strathberry

馮盈盈使用Strathberry人氣款式：Tote(crystalfyy@Instagram)

英國品牌Strathberry官網現正進行大減價，手袋款式低至半價起，就連品牌大受歡迎的Tote亦設有20%至30%折扣。購買滿HK$1,500，就能免運費寄到香港。

【按圖看】Strathberry部份減價款式＝＝＞

+ 15 + 15 + 15

雖然不是大品牌，但Strathberry重視手工藝品質，沿用牛皮以及由西班牙工匠人手製造，簡約設計配合袋上的金屬杆提把設計具高辨識度，由於價格親民，由255英鎊（約2619港元）到675英鎊（約6933港元）不等，加上經英國哈里王子（Prince Harry）夫人梅根（Meghan Markle）多次在公眾場合使用而令品牌知名度提升，故是次減價絕對是抵上加抵。

+ 2 + 2 + 2

Rebecca Minkoff

美國品牌Rebecca Minkoff涉及服裝、手袋、鞋履、配飾類產品，品牌官方網站近日提供減價優惠，手袋方面低至4折起，擁有高辨識度的Crossbody款式，如Mini M.A.C.由HK$1,654至HK$1,905減至HK$1,077至HK$827，而另一人氣款式Avery亦由HK$1,654減至HK$827，買滿USD$300（約HK$ 2,325）就能免費直運香港。

【按圖看】Rebecca Minkoff部份減價款式＝＝＞

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Rebecca Minkoff為美國設計師自創品牌，走簡約路線，手袋以鉚釘和金屬飾件作標誌，定價適中，故受許多女生追捧。而值得一提的是，由於美國和加拿大的勞動節是在9月的第一個星期一，於9月初品牌同時推出Labor Day額外8折優惠碼，提供折上折優惠，暫未知何時結束，記得把握機會。

THE SANT

西班牙手袋品牌THE SANT以極簡設計打造立體感手袋，重視原創性、獨創性，品牌的手袋設計靈感來自於自世界各地的建築，部份手袋款於官方網站現正提供7折優惠，如Black & Cream Dairibina piece款式由€550（約HK$5,035）減至€385（約HK$3,525）。

【按圖看】THE SANT部份減價款式＝＝＞

品牌的手袋採用皮革以及金屬手工製作，配合色彩對比令外形輪廓變得更鮮明。不過，品牌並沒有提供免運費優惠，每張單需付€25（約HK$229）運費才能寄到香港。

黃翠如、馮盈盈等女星原來也愛使用親民手袋？＝＝＞（延伸閱讀）

謝安琪、周秀娜、Janice Man擁有紐約品牌Apede Mod手袋，每個手袋由工匠手工製成，售USD275至USD380（約HK$2,131至HK$2,945）。＝＝＞（延伸閱讀）