【小資手袋】Chanel、Louis Vuitton、Celine以外，亦能看見一些價格親民的手袋出現於女星的穿搭造型之中，如黃翠如、馮盈盈都愛使用Furla、Kate Spade等品牌。

黃翠如

黃翠如平日使用的手袋多以親民價格為主，包括Furla、Michael Kors、Longchamp等；Furla Metropolis，定價約HK$2,647至HK$3,589。(wongtsuiyu@Instagram)

黃翠如一向給予人慳家的形象，喜歡逛超市、試過自己在家修剪頭髮，亦試過在疫情期間自製消毒搓手液；曾接受媒體訪問時，表示與平日與朋友、家人外出吃飯會將剩菜打包回家，十分貼地。而且，不難發現黃翠如平日使用的手袋多以親民價格為主，包括Furla、Michael Kors、Longchamp等。

黃翠如喜歡使用Longchamp背囊；Longchamp Le Pliage Cuir Backpack，售HK$4,050。(wongtsuiyu@Instagram)

比起手挽袋，黃翠如更愛揹上斜揹袋與背囊。其中，就以Furla的Metropolis和Hello Kitty系列出鏡率較高；背囊方面，則是Longchamp Le Pliage Cuir Backpack，售HK$4,050；Longchamp一向受小資女追捧，背包更是百搭之選

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+ 5 + 4 + 3

馮盈盈

【小資手袋】Kate Spade rose立體相機造形袋也是馮盈盈其中一個手袋款；HK$3,000(crystalfyy@Instagram)

馮盈盈（Crystal）大膽敢言，被譽為「最貼地港姐」；而近年她於穿搭造型方面亦變得愈來愈親民，出道初期經常使用Hermès手袋，包括Garden Party和Constance款式，但現時則常使用Chloé、Kate Spade、Strathberry、Salad等品牌。其中Kate Spade rose立體相機造形袋為馮盈盈擁有的「打卡袋」，外形精緻可愛，皮質併籐織材質具夏日氣息，而方方正正的形狀亦能放到許多物件，定價3千元。

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+ 6 + 5 + 4

陳曉華（Hera）

25歲陳曉華除了使用Chanel、Balenciaga等名牌手袋，亦有使用Michael Kors、Marimekko的手袋款式。(herachann@Instagram)

陳曉華於熱播劇集《迷網》擔任女二主角，亦於拍攝中的《異搜店》首次擔任女主角，港姐冠軍備受力捧。25歲陳曉華除了使用Chanel、Balenciaga等名牌手袋，亦有使用Michael Kors、Marimekko的手袋款式。

其中一款為Michael Kors Cece Extra-Small Leather Crossbody Bag，售HK$3,300，梯形設計輪廓簡單，配合銀色金屬開合扣和鎖匙扣細節更為精緻；另外，肩揹帶可供拆卸，直接利用鏈環手柄作手挽袋使用。

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