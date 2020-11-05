【雙11優惠｜2020】淘寶以外，Mytheresa、Net-a-Porter、Shopbop等外國網購平台已開始今年「雙11」減價促銷，當中在Mytheresa購買Loewe、等品牌手袋，減幅更高達HK$5,000。01女生整合以外網站「雙11」優惠代碼，助你以最快捷的速度購入心頭好。

每年的「雙11」，不少購物網站都會進行減價促銷；淘寶以外，Mytheresa、Net-a-Porter、Shopbop等外國網購平台已開始今年「雙11」的優惠。(mariaaaa728@Instagram)

【雙11優惠2020】Mytheresa - 名牌手袋減價最多

Mytheresa推出Happy Singles Day「雙11」限時優惠，指定貨品買滿HK$10,000減HK$2,000；買滿HK$20,000則減HK$5,000，包括服裝、鞋履以及手袋，有參與「雙11」優惠的貨品會附有「DOUBLE 11」的標誌，Mytheresa網站送貨費用為HK$200，於「雙11優惠2020」買滿HK$4,500就能免運費，十分抵買。

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【雙11優惠2020】Net-a-Porter - 人氣IG打卡手袋必睇

「雙11」減價優惠早已擴展至國際網購平台，Net-a-Porter由即日起至11月11日設有「雙11」Singles' Day優惠，不設最低消費，購買標有「當季精選」的指定單品，輸入優惠代碼則能獲78折優惠。參與「雙11」折扣的手袋品牌主要為Marni、Jimmy Choo，以及Staud、Cult Gaia、Yuzefi等小眾品牌，為小資女們「雙11」入手的好時機。

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【雙11優惠2020】Shopbop - See By Chloé返工袋$3千以下有選擇

「雙11」減價優惠又怎少得Shopbop，即日起至11月12日14:59於Shopbop購買指定商品滿USD200（約HK$1,550），輸入優惠代碼可享有8折優惠。而訂單只要超過USD100（HK$ 775），即能免運費。是次Shopbop「雙11」優惠，包括3.1 Phillip Lim、See By Chloé、以及一些過往沒有參與折扣活動的品牌，如Off-White、Marc Jacobs、Senreve等。

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▼▼▼「SOGO 35周年賞」已正式開鑼，至11月29日結束。Furla、Tory Burch、Longchamp、Michael Kors等時尚品牌亦推出優惠＝＝＞SOGO周年慶｜超過60款精選小資手袋 Tory Burch、Furla等減至2折▼▼▼

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▼▼▼英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）早前聯同威廉王子（Prince William）出席「Hold Still」攝影展，使用台灣設計師Grace Han出品的手袋，變成焦點；所使用的手袋款式與價錢公開＝＝＞凱特新手袋再成焦點 台灣設計師品牌 定價逾萬元媲美一線名牌？▼▼▼