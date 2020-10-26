【麥玲玲2021牛年十二生肖運程｜愛情】不少女生都渴望被愛，希望有個懂自己的男生在身旁呵護自己，奈何難於結識對象；單身一族，或可看看玄學家麥玲玲師傅的出pool建議。

【麥玲玲2021牛年肖雞、狗、豬、鼠運程】肖雞、狗、豬、鼠者於牛年桃花運順利嗎？（《可不可以，你也剛好喜歡我》劇照）

肖雞者對感情不宜過早投入 免受情傷

除了對單身一族的建議，已有伴侶者關係又會否出現變化？已婚者又會能否有機會增添新成員？肖雞者於與太歲半合的年份容易有桃花出現，可惜較不實在，麥玲玲提醒不宜過早投入，以免受情所傷。至於，肖狗、豬、鼠者於牛年桃花運又順利嗎？馬上為大家揭曉！

▼▼▼肖雞、狗、豬、鼠者於牛年的桃花運▼▼▼

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▼▼▼肖牛、虎、兔、龍者於牛年的桃花運又如何？按圖看▼▼▼

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▼▼▼麥玲玲指屬馬者桃花暢旺，按圖看肖蛇、馬、羊、猴者於牛年的桃花運▼▼▼

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**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲師傅授權刊登**

資料來源：《麥玲玲2021牛年運程》

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