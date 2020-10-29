【Zara內衣】Zara母公司Inditex於6月份宣布將關閉全球旗下多達1200間門店，不過品牌依舊交出不同的新搞作，先是與Jo Malone聯乘香水系列，最近更推出了首個睡衣及內衣系列The Female Gaze。

Zara推出首個睡衣及內衣系列The Female Gaze，香港暫時未有引入，女生們或要再期待一下了。(zara.com)

ZARA首個睡衣及內衣系列 多達158件單品

Zara首個睡衣及內衣系列The Female Gaze，共有158件單品，包括Bralette（無鋼圈胸圍）、內褲、睡衣，主要採用輕柔薄紗、柔滑緞面材質，簡約設計配合綁帶、喱士等元素，呈現小性感。

▼▼▼按圖看｜精選部份Zara睡衣及內衣系列款式及價格▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

香港未引入 尺碼選擇少是一大缺點？

跟Uniqlo內衣一樣，Zara提供的胸圍尺碼並不全面，某些款式以32B、34B、36B這3種尺碼劃分，而某些款式僅提供大、中、小3種尺碼。目前已於美國與英國率先發售，香港暫時未有引入，需要靜待消息。

+ 6 + 6 + 6

背帶設計吸引 無鋼圈Bralette尚有更多選擇？

Bralette沒有傳統胸圍的鋼圈與胸墊束縛，較透氣舒適，由於款式多為喱士，精緻得可成為穿搭的一部份，即使外露出來不會讓人覺得是內衣， 亦能增加層次感。縱然暫時未能購入Zara The Female Gaze系列，但想要入手小性感的Bralette款式，也可考慮以下於香港有售的內衣品牌。

Zara姊妹品牌：Oysho

西班牙內衣品牌Oysho與Zara同屬Inditex集團，為姊妹品牌。(oysho.com)

同屬Inditex集團的Oysho來自西班牙，於2001年成立，主打內衣和睡衣款式，亦設有家居服飾、瑜伽服、鞋履以及泳裝。品牌重視質量與每個細節位，不但設有喱士、印花元素，為提供舒適而優質的款式，更採用亞麻、純棉等天然材質，而且定價親民，如Bralette款式售HK$189至HK$229，適合追求時尚的小資女入手。

▼▼▼按圖看｜Zara姊妹品牌Oysho內衣款式，定價$189至$229相當親民？▼▼▼

內衣圍數選擇多：Rigby & Peller

Rigby & Peller部份款式的圍數可A杯由提供至J杯，而Bralette則提供B杯至G杯。(rigbyandpeller@Instagram)

英國品牌Rigby & Peller於1939年由Bertha Rigby和Gita Peller一同創辦，1982年被Harold和June Kenton這對夫妻收購，後來亦成為了英國王室御用的內衣專門店與裁縫師，不過2017年June Kenton出版自傳《Storm in a D-Cup》，披露王室人員訂製內衣的細節，而被撤銷皇家認證。

Rigby & Peller在內衣款式上選擇眾多，由傳統的Full cup bras、Push up bras、sports-bras，素色到帶喱士細節的款式一應俱全，而且部份款式的圍數可A杯由提供至J杯，而Bralette則提供B杯至G杯，適合不同身材的女生，售£92至£150 （約HK$929至HK$1,515）。

▼▼▼大杯罩女生也可以有性感bralette選擇？點擊圖片看定價▼▼▼

參考資料：Vogue US,ZARA US

▼▼▼「SOGO 35周年賞」已正式開鑼，至11月29日結束。Furla、Tory Burch、Longchamp、Michael Kors等時尚品牌亦推出優惠，立即睇減價手袋▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

▼▼▼美國二手名牌買賣平台Rebag早前發布名牌保值度報告，Bottega Veneta平均價值更是顯著上升，按圖看2020年Bottega Veneta保值手袋排行榜▼▼▼