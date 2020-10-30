英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）每次穿上Zara、Marks & Spencer、Mango等親民品牌服裝都引起熱話，早前聯同威廉王子（Prince William）出席「Hold Still」攝影展，更使用了一個從未用過台灣設計師手袋款式，變成焦點。

英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）聯同威廉王子（Prince William）出席「Hold Still」攝影展，用上台灣設計師Grace Han出品的手袋。(GettyImages)

凱特新手袋為台灣設計師出品？

凱特（Kate Middleton）當日以白色上衣與黑色長褲搭配Alexander McQueen大紅色雙排扣大衣、Gianvito Rossi黑色高跟鞋，形象保持優雅得體。不過，是次並沒有拿上過去經常使用的英國品牌Aspinal of London手袋款式，反而是用上台灣設計師Grace Han出品的手袋，引來討論。

▼▼▼按圖看凱特（Kate Middleton）使用的手袋款式與價錢公開▼▼▼

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台灣出生、成長 小牛皮製定價逾萬元

Grace Han在台灣出生，自細學習藝術和書法，曾在手袋工廠擔任了2年學徒，以學習製造手袋的技巧，後來將台灣的小公寓變成工作室，並在2019年2月創立同名品牌Grace Han，品牌手袋設計簡約，素色配合流線輪廓帶有高辨識度，採用小牛皮手工製作，價錢由£1,390至£3,495（約HK$14,055至HK$35,340），現時在英國倫敦設有一間旗艦店。

▼▼▼過往凱特（Kate Middleton）不時穿上親民品牌服裝，按圖回顧▼▼▼

Grace Han以外，小資女亦可考慮以下台灣小眾手袋品牌，沿用人造仿皮材質價格更親民。

返工 Everyday Bag之選：Marco Laurent

Marco Laurent強調實用性，希望所出品的手袋可為女生搭配不同服裝造型。(marcolaurentbag@Instagram)

台灣配件品牌Marco Laurent由Marco 與Laurent共同創立，希望能透過手袋的設計來描述愛人對彼此的愛意，款式簡約，選擇眾多，包括馬鞍形、水桶袋、肩背袋等，材質為人造仿皮革，價格在HK$400至HK$888之間。手袋強調實用性，設多層間隔，方便收納，以便利日常生活，特別適合上班族，成為 Everyday Bag。

沿用純素皮革：VEMAR

VEMAR在2009年成立，手袋採用純素皮革(Vegan leather)。(vemartw@Instagram)

創辦人到巴黎旅遊時得到啟發，希望創出一個以「全方位滿足女性對美的渴望」為設計主軸的品牌，故在2009年成立了VEMAR。同樣是簡約設計，但主打方方正正的手袋袋形，較為百搭。

品牌同時強調愛護與保衛動物的重要，採用純素皮革(Vegan leather)，如防刮耐磨仿皮革、仿牛皮皮革，希望以大眾化的價錢為女生提供相對高品質的手袋款式，價格約在HK$400至HK$1,153之間。

參考資料：The Zoe Report,GRACE HAN

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