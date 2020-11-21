Uniqlo和GU這兩個品牌不但價錢定位十分親民，款式時尚又有潮流感，一直俘虜了大批不同年齡層的忠實粉絲。來到了秋冬季節，Uniqlo和GU的人氣針織單品更是不容錯過。以下就為大家精選出必買款式，有些還有大減價優惠，絕對值得趁機入手！

GU溫暖的針織衫是冬天大熱之選。（GU）

Uniqlo精選針織單品推介

Uniqlo U系列的這件樽領針織衫不論版型或剪裁都很好看，而且高領的設計很顯瘦，袖子還增加了泡泡袖設計，復古又優雅。(shiiii0125@IG)

Uniqlo U粗針樽領針織衫

Uniqlo的U系列一向深受粉絲喜愛，每次出新品都成為搶手貨，而U系列的這件樽領針織衫在日本SNS更是人氣鼎盛，不論版型或剪裁都很好看，而且高領的設計很顯瘦，袖子還增加了泡泡袖設計，復古又優雅。另外針織衫的下擺還做了微微收窄的粗邊細節，攝衫的時候拉一點出來，可營造出腰線微蓬鬆的感覺，更可以修飾盆骨寬大的問題。這件粗針織衫除了最百搭的米白色和黑色之外，還有顯白又特別的深啡色和燕麥色，既保暖又顯氣質！

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Uniqlo這件特級羊仔毛圓領針織衫在圓領、手袖和衣服下擺位置增加了羅紋設計，充滿細節感。（Uniqlo）

Uniqlo特級羊仔毛圓領針織衫

說到要具備保暖和百搭時尚特點的秋冬針織内搭單品，就不得不介紹Uniqlo這件特級羊仔毛圓領針織衫了。它採用了暖和又親膚的羊仔毛材質，冬季單穿再配上保暖内衣也足夠禦寒，而且這次還在圓領、手袖和衣服下擺位置增加了羅紋設計，蓬鬆的剪裁方便女生增加「打底衫」也不會顯得臃腫，小細節大大加分。最重要的是這件針織衫還有9種顔色選擇，筆者十分推薦芥末黃色和暖黃色，因為這兩個顔色穿上身氣色會變好，而且十分吸睛。

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GU精選針織單品推介

GU這件粗針織外套更是在日本掀起了一陣熱潮，是日本時尚達人們都人手一件的人氣穿搭單品。（____sappi____@IG）

GU Cable Cocoon Cardigan

在秋冬怎麽可以沒有一件針織外套呢？GU這件粗針織外套更是在日本掀起了一陣熱潮，是日本時尚達人們人手一件的人氣穿搭單品。麻花紐紋的針織加上圓形衫扣充滿復古風，有米白色、卡其色和薰衣草色可選擇，每個顔色都很百搭，最特別的就是甜美的薰衣草色，為沉悶的冬季服裝增加一點鮮艷的色彩，而且這件針織外套單穿或者當作外套都很容易配搭，是每個女生都能駕馭的風格。

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GU半高領針織衫很適合脖子短的女生，稍微露出一點脖子更加顯瘦，而且柔軟的觸感會讓人愛不釋手。（GU）

GU Sweat look high-neck sweater

市面上很多高領設計的針織衫都會有領子過長的問題，脖子較短的女生就很難駕馭這種長領的毛衣，不過GU這件半高領的針織衫就十分適合脖子短的女生，稍微露出一點脖子更加顯瘦，而且這件針織衫柔軟的觸感會讓人愛不釋手，搭配度十分高，是這個秋冬的必備單品。如果害怕冬天穿太多顯得臃腫的話可以選擇深色，減少整體的厚重感。

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