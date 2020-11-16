提起楊紫瓊，就會想到她不凡的身手。楊紫瓊是國際響噹噹的武打巨星，更是荷里活身價最高的亞洲武打女星，擁有成功的事業。形象堅強硬朗的楊紫瓊，卻在愛情裏跌倒了幾次，慶幸最後也收穫了美滿幸福的愛情。

楊紫瓊是華人首席動作女星，身手不凡的「一代打女」，更是荷里活身價最高的亞洲武打女星。（michelleyeoh_official@IG）

楊紫瓊在年輕時考入英國皇家舞蹈學院學習芭蕾舞，後來因為受傷放棄成為芭蕾舞演員的機會，之後在1983年參加馬來西亞選美比賽獲得冠軍出道，並因此認識了她的第一任老公潘迪生，潘迪生幫助她進軍香港娛樂圈，也因此打開了她的武打演藝生涯。

楊紫瓊第一段婚姻失敗：少奶奶生活不適合自己

楊紫瓊和潘迪生也很快開始交往，她在事業鼎盛的時期選擇了結婚隱退，楊紫瓊作客《魯豫有約》時透露，她按照前夫的意願息影並全心投入家庭生活，生活上只能依附潘迪生，那時候的她感到很迷茫，好像失去了自我，楊紫瓊認為攀附男人而生存，做個「飯來張口，衣來伸手」的豪門少奶奶的生活並不適合她， 她發現自己和丈夫的理念有很大差距，最終兩人的婚姻也只維持了短短3年便結束。

楊紫瓊第一段婚姻嫁給了香港富商潘迪生，並在事業鼎盛時期選擇息影，可惜只維持了3年就離婚。（微博@智娛至樂）

做個傳統的生兒育女、相夫教子的少奶奶，本來就非自己的真身，我從開始就不是個傳統女人，也早就接受這樣的自己。 楊紫瓊《魯豫有約》

楊紫瓊在媽媽眼中是失敗的人 她堅持跟隨自己心意

楊紫瓊的媽媽是一個很傳統的女人，她從小就灌輸楊紫瓊要在什麼階段談戀愛、結婚、生子，因此有過婚姻離異的楊紫瓊在媽媽眼裏一直都是「失敗」的，但是她卻和母親的思想背道而馳，她喜歡自由，跟隨自己的内心生活，她認為女人不應該跟隨社會的腳步走，所謂的到了適婚年齡，就要找個適合的男人結婚並組織家庭，這樣的「完美生活」是別人想要的，並不是自己想要，她認為女人就要為自己而活，對自己負責就足夠了。

楊紫瓊是一個不受拘束的女人，她認為女人不應該跟隨社會的腳步走，要為自己而活，對自己負責就夠了。（michelleyeoh_official@IG）

女人不應該按照別人的時間表去生活，不應該有時間限制，你的生活是你自己的，不需要跟別人一樣。 楊紫瓊《魯豫有約》

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楊紫瓊遇上靈魂伴侶 年齡相差17年譜戀曲

離婚後的楊紫瓊一直不乏追求者，甚至有過很多「霧水情緣」，據悉楊紫瓊曾經和國際導演Olive Stone、香港珠寶商人楊秉梁、寰亞電影公司總裁鐘再思交往過，可是最終戀情都不疾而終。有指楊紫瓊更曾經在美國工作期間認識了一名心臟科醫生，兩人甚至到了訂婚的階段，可是因為聚少離多，最終還是解除了婚約，直到楊紫瓊遇到真命天子，譜出一段安穩的忘年戀。

楊紫瓊與比她大16歲的尚·陶德(Jean Todt)相戀，男方對她一見鍾情，並展開了猛烈的追求。（michelleyeoh_official@IG）

楊紫瓊在上海的一個晚宴中認識了法拉利前任總裁、現任國際汽聯主席尚·陶德(Jean Todt)。尚·陶德第一眼見到楊紫瓊就對她一見鍾情，楊紫瓊也對這個充滿紳士風度的男士吸引，當晚尚·陶德忍不住向她下跪表白，讓楊紫瓊受寵若驚，感到既尷尬又驚喜。不過有指他們在第二次巧合的聚會中才成為了朋友，然後再發展成戀人。很多人都認為男方比楊紫瓊年長17歲，二人看來一點都不般配，但是楊紫瓊自己知道，她追求的是心靈上的契合，年輕的時候她也曾經是「外貌協會」，但是隨著經歷越多，她更喜歡可靠、有内涵的男人，而不是空有外表，只會紙上談兵的男人。

剛剛認識一個人，互相都會表現最好一面出來，要經過一些經歷和時間，才會看到對方的真面目。 楊紫瓊《魯豫有約》

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楊紫瓊忘年戀近17年依舊甜蜜如初

早前楊紫瓊在IG放閃，照片中與男友躺在床上臉貼臉的自拍，附上英文感言：「慶祝交往6000天，更是為了慶祝一個更加團結、富有同情心和更美好的世界。」忘年戀近17年依舊甜蜜如初。楊紫瓊認為選擇可以過一輩子的男人，要看對方願不願意接受最真實的你，還要給予對方足夠的信任和尊重。像楊紫瓊這樣光芒四射又事業有成的女強人，如果背後的男人沒有足夠信心和自由，也很難駕馭得到她，但是楊紫瓊男友多年交往以來都給她十足的信任和空間，支持她的事業和興趣，同時楊紫瓊也會為男友的賽車事業感到驕傲，只有勢均力敵的愛情，才會更加長久。

有指楊紫瓊男朋友尚·陶德(Jean Todt)也早已經向她求婚，但是經過多年的沉澱，他們之間的愛情早已潛移默化地變成了難以割捨的親情，一紙婚書對於楊紫瓊來説不足掛齒，他早已經成為了她生命中不可劃分的一部分。

現代的女性都很獨立，有自己的想法，她們其實不需要去改變自己而得到另外一個人的愛護，這是一個尊重。 楊紫瓊《魯豫有約》

楊紫瓊認為結婚只不過是一紙婚書，兩個人的心靈契合才是最重要的。（michelleyeoh_official@IG）

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