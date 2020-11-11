日本女生大多天生嬌小，卻深明「隱惡揚善，取長補短」的穿搭之道。早前日本節目《この差って何ですか》就請來了穿搭專家，來教導大家如何利用衣著技巧，來營造出顯瘦的視覺效果，優化自己的身形比例。

每個人的身型都不一樣，因此挑選衣服的時候最好選擇適合自己身型的衣物。(Wear.tw)

日本「AIYX穿搭法則」根據４大身形關鍵分析

其實每個人的身型都不一樣，因此挑選衣服的時候，最好選擇適合自己身型的衣物，才會穿得舒服又好看！節目中請來了時裝設計師MB分享他的穿搭心得，他根據不同人的身型區別創立了一套「YIA穿搭法則」，但原來日本曾經十分流行過一個類近的「AIYX黃金穿搭法則」，同樣是按照不同的身材輪廓，分為A、I、Y及X四種身形，再配適合的衣著進行配搭，從而修飾身體線條，達至顯瘦又顯高的效果。

「AIYX」技穿搭巧重點同樣是盡量藏起身形缺點突出優點，要找出最適合自己風格的衣著，必先了解自己的身形。究竟你是屬於A、I、Y、X哪一種身形？最切合你的「顯高顯瘦」穿搭法則又是什麼？立即從以下為你詳細解說！

▼▼▼【日本「AIYX穿搭法則」，分析４大身形顯瘦穿搭】▼▼▼

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什麼顔色的衣服最適合自己？掌心膚色是最好答案！

另外節目又請來日本臉型分析協會理事長岡田實子，教大家另外一個挑選衣服顔色的方法，就是根據自己手掌心的膚色來決定穿衣的顔色。她指出手掌膚色主要分為兩個色調，一個是偏黃，一個是偏紫紅，從中就可知道最適合自己的衣服顏色了！

▼▼▼【快來看看掌心是什麼顏色，不要再穿錯衫了！】▼▼▼

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