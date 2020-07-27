【穿搭】拆解Hadid姊妹時尚秘密　御用造型師：只需擁有這5樣單品

Gigi Hadid 與 Bella Hadid 的高衣Q，大家眾所皆知，兩人不僅走過無數場時裝周，自身對時尚的敏感度也頗高。然而，到底要如何擁有與Hadid姐妹相同的高衣Q穿搭？今天就讓Hadid姐妹的造型師替各位解答。

年僅28歲的紐約造型師Mimi Cuttrell，已經替Hadid 姐妹搭配過成千上套的服裝，目前是最受追捧的造型師之一。在這品項繁複的服飾中，Mimi Cuttrell表示只需要購買以下5樣，就能搭得非常好看。

#1西裝外套

近年西裝外套已經擺脫上班的制式印象，轉變成休閒穿搭的必備品，Mimi Cuttrell說： 「我喜歡出色的西裝外套，可以輕鬆搭配日常的休息服飾，並且可以作為春秋兩季的薄外套使用。」

#2經典白襯衫

經典白襯衫是第二樣必備單品，不過Mimi Cuttrell表示需挑選Oversize版型，如此一來就能營造寬鬆感，並且搭配背心或是牛仔褲都相當適合。

#3剪裁完美的T-Shirt

Mimi Cuttrell推薦的第三樣單品，是合身剪裁的黑、白款T-Shirt，因為合身T-Shirt適合多層次穿搭，能輕易搭配設計複雜的衣服。

#4訂製西裝長褲

一但挑選到不合身的長褲，容易顯得沒精神，因此一條量身訂做的西裝長褲，絕對可以展現時髦，想要寬鬆或是合身，都由自己決定。

#5牛仔褲

Mimi Cuttrell認為每個女人都該擁有牛仔褲，並且版型不宜太緊身，而是要選擇直筒褲或是寬鬆的剪裁，因為這樣搭配平底鞋或是高跟鞋更好看。

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