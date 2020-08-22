明星穿搭｜IU私下這樣穿　氣質襯衫有個性又甜美　上班放假也合適

說到男女都會喜歡的女明星，許多人第一個想到會是 IU ，透過個性外型穿搭散發清透甜美的氣質，不論男女都會受到吸引！這次搭編整理了 IU 4 種氣質「襯衫」穿搭，學會就能讓好人緣氣場自動提升，現在趕緊跟著 Dappei 來學習吧！