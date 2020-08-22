明星穿搭｜IU私下這樣穿　氣質襯衫有個性又甜美　上班放假也合適

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說到男女都會喜歡的女明星，許多人第一個想到會是 IU ，透過個性外型穿搭散發清透甜美的氣質，不論男女都會受到吸引！這次搭編整理了 IU 4 種氣質「襯衫」穿搭，學會就能讓好人緣氣場自動提升，現在趕緊跟著 Dappei 來學習吧！

▼▼跟著IU學穿襯衫！按圖看IU 4 種氣質「襯衫」穿搭▼▼

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Dappei 結語：

喜歡 IU 的女孩們，可以好好 Follow IU 的 IG ，認真研究會發現 IU 私下喜歡的服裝、鞋款、包包....等單品，都能在上面觀察到，想要擁有 IU 的好人緣氣質，就好好研究一下吧！

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原文：小資女裡邊請，跟 IU 學習 4 種好人緣「襯衫穿搭」，讓男女老少都被你征服！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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