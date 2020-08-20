Bella Hadid穿搭技巧公開　低腰褲丶短上衣幫你修飾身型

原本以 Gigi Hadid 妹妹身份出道的 Bella Hadid 在短短時間內，已成為獨當一面的時尚圈熟面孔，更是現在話題性最高的新時代名模，不同於姊姊美國甜心的風格形象，Bella Hadid 向來以前衛個性的風格著稱，搭配她最近席捲歐美圈的 Foxy eyes ，成為近期許多青少女所追求的時尚範本，就讓搭編帶你觀摩 Bella Hadid 的三個穿搭哲學，教你如何變身夏季質感辣妹！

1. 低腰褲強勢回歸

其實 Bella Hadid 以名模的比例來說，相對上半身較長，為了可以凸顯自己的身材優勢，可以常看到 Bella Hadid 駕馭各式低腰褲款，展現自己傲人精實的腰部曲線。但要切記，想要挑戰低腰褲，盡量選擇寬鬆的版型，才能讓你的上半身更顯修長！​

2. 超短上衣及馬甲當道

隨著千禧年風格的回歸，從原本流行的短版上衣漸漸轉變成超短版的設計，不只能更凸顯腰部曲線，也能讓比例瞬間拉伸！如果你是對自己上半身較沒自信的女孩，也可以嘗試最近流行的馬甲上衣，不僅能修飾自己對身材的不安全感，更比超短版上衣來得更為低調性感！

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3. 必備高衩泳衣

隨著暑假的到來，泳衣一定是不可少的夏季購物清單！而 Bella Hadid 衣櫃裡的泳衣一定要高衩！高衩版型的泳衣，不僅能讓視覺比例更為修長，還有修飾臀部線條的效果。如果你不敢嘗試比基尼，也可以選擇像 Bella Hadid 的高衩連身泳衣！

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Dappei 結語： Bella Hadid 之所以能在名模圈中嶄露頭角，除了有姊姊的加持外，我們也不難看出她在私服上比其他模特來的更大膽創新，她總是勇於嘗試各種風格，也因為這樣的實驗精神，她的穿搭總是能造成風潮，也更讓人期待她未來在時尚圈的發展！

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原文：短版、低腰是關鍵！超模 Bella Hadid 出鏡率最高的 3 樣「辣妹神器」，讓你夏天比太陽還辣！

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