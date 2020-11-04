【2020年第3季Lyst全球時尚排行榜】極具公信力的全球時尚數據平台Lyst最近推出了2020第3季最有人氣女性時尚單品的排行榜Top 10，今季除了Chanel、Fendi與Bottega Veneta也入圍了，但第一位卻由150美金（約1,162港元）起的小眾手袋品牌取得，到底是何方神聖。

每季度，全球時尚數據平台Lyst 會透過統計各個網站、社交媒體和網店的搜尋及瀏覽次數得出「十大人氣時尚單品」，不論是手袋，還是服裝、鞋履也有機會入榜，在2020年第二季度則由只售HK$590 的Birkenstock Arizona double strap sandals奪得第一位。

今季，受到不同歌手的MV造型影響，大多都以服裝、鞋履為多，手袋除CHANEL的經典款式，哪小資品牌手袋更奪得冠軍？

▼▼▼按圖看Lyst「2020年第3季最受歡迎的女裝單品」第4位至第10位，價格公開▼▼▼

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有趣的是，Lyst第3季「十大人氣時尚單品」第4位至第10位都有大品牌，如Chanel、Fendi與Bottega Veneta，但頭三位卻由小眾品牌「霸領」，是否在反映新一代更接受多元創作？

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（資料來源：Lyst）

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