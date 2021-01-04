韓國人氣設計手袋品牌盤點　翻工、放假都啱用　最平$200有找！

如果有在 Follow 一些韓國的網紅和藝人，你會發現比起昂貴而經典的名牌袋，他們更喜歡價格比較好入手且設計獨特的小眾設計師袋款。本篇搭編就來為大家盤點 3 個韓國女生超喜歡的小眾手袋品牌，趕快一起看下去吧！

3個韓國女生超喜歡的小眾手袋品牌（按圖查看）▼▼▼

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Dappei 結語 :

以上 3 個小眾包包品牌你最喜歡哪一個呢？目前 Fennec 在香港有官網可以直接購入，而 Alice Martha 和 Saddler Seoul 則只有在韓國販售，有興趣的搭黨們不妨找韓國代購入手一款值得投資的袋款吧！

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原文：千元也能入手高質感包款！盤點 3 個韓國女生最愛的「小眾包包品牌」，化身歐膩的秘密武器就是它們

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