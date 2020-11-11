OL必備｜10款小型手袋盤點　經典易襯款$5xxx就能入手？

穿搭筆記
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Vogue為你精選出10款精品小方包，大小適合女生背出門，斜挎手提都好看；復古的小方盒造型優雅又大方，無論是正裝還是休閒裝都能搭配出自己的風格，增加穿搭精緻度。

縱觀2020各家新品發布，不難發現「方型包」再度回歸主流。方型輪廓規整，長寬高配合得當形成小方盒的空間，便於收納物品，實用大方；同時搭配品牌特有的logo和設計元素，讓各家的小方包都有自己的品牌辨識度。比如VALENTINO GARAVANI華倫天奴相機包的鑲嵌卯釘設計、GUCCI Ophidia相機包的GG logo疊加設計以及BOTTEGA VENETA的編織皮革元素，都讓這些小方包時髦又經典。

小手袋都是最易襯而不易過時，一於看看各大品牌今年的「方型袋」推薦（按圖查看）▼▼▼

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今年讓人最想要的20款「精品相機包」時髦又絕對實用，十年後也依然經典！

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：VG包起來 / 10款好看又實用的氣質小方包推薦！經典中的經典識別，品牌特有LOGO是下手關鍵】

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