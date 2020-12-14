Chloé新創意總監自家手袋梅根也是粉絲　3千多買Loewe設計師手袋

Chloé 創意總監｜每次品牌換主帥都會引起熱話，早前Chloé 行政總裁Riccardo Bellini宣布烏拉圭裔美籍設計師 Gabriela Hearst 將會代替Natacha Ramsay-Levi成為新一任創意總監，時裝界都非常期待她會為Chloé 帶來怎樣的改變。

12月8日，Chloé宣布由烏拉圭裔美籍設計師Gabriela Hearst擔任Chloé 創意總監。（Getty Images）

44歲Chloé 新任創意總監 手袋設計如藝術品 梅根也愛用

Chloé上任創意總監NatachaRamsay-Levi，在法國土生土長，為溫柔的Chloé帶來一陣多元、陽剛的一面，4年過去，Chloé 再次換帥，請來44歲的烏拉圭裔美籍設計師Gabriela Hearst，她為Chloé設計的首個系列將於2021年3月推出。

你可能對Gabriela Hearst比較陌生，但提到薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）曾手拿一個像「珠寶盒」般的手袋便大有印象。

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Gabriela Hearst 在2015年正式創立同名設計師品牌，雖然入主Chloé，但她同時繼續兼任品牌的創意總監；Gabriela Hearst 是自家牧場的第7代主人，因而熱愛並尊敬自然，除了設計產量少，避免浪費，同時設計風格率性、簡約，讓設計達至雋永，對品質和工藝非常細膩，透過剪裁、布料展示女性氣質；她也強調時裝界可持續，她公布上任時也提到：「協助他（Chloé）建立符合社會意識、兼顧環境的業務。」

許多小資女都喜歡Chloé的手袋，斯文、浪漫，無論返工，還是約會也非常適合；對於Gabriela Hearst，手袋設計更是她的強項，手袋設計如藝術品，每每都帶來驚喜。

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千元也可入手設計師品牌？

除了Gabriela Hearst 擁有自己個人品牌外，把百年老牌Loewe救起的創意總監Jonathan Anderson 更是佼佼者；Jonathan Anderson在2013年入主，為Loewe設計出多款經典爆紅手袋：Puzzle Bag、Gate Bag、Hammock Bag等，Jonathan Anderson 把低調優雅留給Loewe，反觀，個人品牌J.W. Anderson則是較前衛、玩味。

36歲的Jonathan Anderson在2008年創立個人品牌J.W. Anderson，在繼任Loewe創意總監一職也沒有放棄個人品牌，每年堅持負責2個品牌，共18個系列。品牌風格比Loewe更年輕化，剪裁、輪廓都更大膽，像是去年推出的「帽子手袋」（Cap Bag），吸引一眾時尚達人追捧；品牌也比Loewe價錢定位親民，對於品牌，還是設計師也是互惠互利的好消息。

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看到Jonathan Anderson的作風，也讓人更加期待，Gabriela Hearst會如何定位和分野Chloé與個人品牌？15年後，她能否繼Phobe Philo再把Chloé推回巔峰呢？

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