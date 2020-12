Hermès新店排長龍　百萬元Kelly保值媲美買樓？無緣入手有替代版

Hermès 愛馬仕位於海港城的全新專門店於12月7日開幕,新店面積接近比原址大兩倍,約6,566平方呎。 Hermès新店在新冠疫情下,竟未受影響,引來大批VIP客戶到店內參觀,《01新聞》報導,有支持者更大指:「不是你想買就買到,碰到運氣好,有喜歡就會買」,形容非常「幸運」;到底為何能進店的支持者好比抽到樓開心?

Hermès 愛馬仕位於海港城的全新專門店。(01新聞)

零售市道因新冠疫情影響,陷入寒冬,Hermès 卻在這艱難時刻在海港城開設了全新專門店,比原址大兩倍,約6,566平方呎,引來一眾支持者到臨,但並非人人都能即時入場,該店率先讓VIP客戶到店內參觀,普通市民要等到下午5時才能入店;有一家支持者在下午2時半到場詢問情況,不過仍未能在下午5時正進場。

▼▼▼按圖看Hermès旗艦店開幕情況,有支持者不能進場會感到「有點失望」?▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

Hermès 3大最保值手袋莫過於經典的「BCK」Birkin、Kelly、Constance。(01新聞/黃舒慧攝)

Hermès Kelly可高達300萬 想保值該怎樣挑選?

看支持者如此踴躍,眾所周知,Hermès是眾多品牌之中,最保值之一,加上有錢都未必買到的定律,因而物以罕為貴。而品牌保值之首莫過於經典的「BCK」Birkin、Kelly、Constance,市價可被抬價至過10萬,以最罕有的「霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮」Hermès Birkin、Kelly為例,剛在2020年11月香港舉辦「典雅傳承:手袋及配飾」拍賣中,分別以300萬港元與337萬5千港元成交,比估價高出3-4倍,這Hermès Kelly更刷新世界手袋天價紀錄。

▼▼▼按圖看300萬Hermès手袋,與選購保值之選小貼士▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

網民 Citi 早在Hermès推出「Wallet On Chain」系列前便在Youtube 教大家D.IY.。(cit1ee@instagram)

Hermès「BCK」有替代版?

買不到「BCK」,可以考慮一下Hermès在今年中推出了「Wallet On Chain」新系列,當中設計包括以經典款式「Kelly」、「Constance」為藍圖,售價由HK$36,800 – HK$47,390不等,變相不用10萬,便能入手Hermès同款手袋,絕對是一眾想入手Hermès女生的福音。

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼香港網紅雪姨曾分享如何入手「Constance Long To Go Wallet」,但也非容易;不妨可以自製一個替代款,在「Wallet On Chain」還沒有推出前,網民Citi分享以4,000美金(約HK$31,000)自製類似的Kelly Bag ▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

▼▼▼同場加映:「天王嫂」昆凌成立了個人品牌後,非常着重穿搭,當然也有不同的手袋配合她的穿搭,當中不乏Hermès 、Fendi、Deluxe、Salvatore Ferragamo等手袋,逾25個手袋收藏(延伸閱讀)▼▼▼

+ 44 + 44 + 44

▼▼▼同場加映:24歲的歐陽妮妮生於名人世家,爸爸歐陽龍是前藝人,現在從政,媽媽傅娟也曾是圈中人,姑姑則是歐陽菲菲,歐陽妮妮會擁有多少個Hermès手袋?大讚哪款LV手袋?立即公開款式及價格(延伸閱讀)▼▼▼