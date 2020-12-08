Hermès新店排長龍　百萬元Kelly保值媲美買樓？無緣入手有替代版

Hermès 愛馬仕位於海港城的全新專門店於12月7日開幕，新店面積接近比原址大兩倍，約6,566平方呎。 Hermès新店在新冠疫情下，竟未受影響，引來大批VIP客戶到店內參觀，《01新聞》報導，有支持者更大指：「不是你想買就買到，碰到運氣好，有喜歡就會買」，形容非常「幸運」；到底為何能進店的支持者好比抽到樓開心？

Hermès 愛馬仕位於海港城的全新專門店。（01新聞）

零售市道因新冠疫情影響，陷入寒冬，Hermès 卻在這艱難時刻在海港城開設了全新專門店，比原址大兩倍，約6,566平方呎，引來一眾支持者到臨，但並非人人都能即時入場，該店率先讓VIP客戶到店內參觀，普通市民要等到下午5時才能入店；有一家支持者在下午2時半到場詢問情況，不過仍未能在下午5時正進場。

▼▼▼按圖看Hermès旗艦店開幕情況，有支持者不能進場會感到「有點失望」？▼▼▼

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Hermès 3大最保值手袋莫過於經典的「BCK」Birkin、Kelly、Constance。（01新聞／黃舒慧攝）

Hermès Kelly可高達300萬 想保值該怎樣挑選？

看支持者如此踴躍，眾所周知，Hermès是眾多品牌之中，最保值之一，加上有錢都未必買到的定律，因而物以罕為貴。而品牌保值之首莫過於經典的「BCK」Birkin、Kelly、Constance，市價可被抬價至過10萬，以最罕有的「霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮」Hermès Birkin、Kelly為例，剛在2020年11月香港舉辦「典雅傳承：手袋及配飾」拍賣中，分別以300萬港元與337萬5千港元成交，比估價高出3-4倍，這Hermès Kelly更刷新世界手袋天價紀錄。

▼▼▼按圖看300萬Hermès手袋，與選購保值之選小貼士▼▼▼

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網民 Citi 早在Hermès推出「Wallet On Chain」系列前便在Youtube 教大家D.IY.。（cit1ee@instagram）

Hermès「BCK」有替代版？

買不到「BCK」，可以考慮一下Hermès在今年中推出了「Wallet On Chain」新系列，當中設計包括以經典款式「Kelly」、「Constance」為藍圖，售價由HK$36,800 – HK$47,390不等，變相不用10萬，便能入手Hermès同款手袋，絕對是一眾想入手Hermès女生的福音。

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▼▼▼香港網紅雪姨曾分享如何入手「Constance Long To Go Wallet」，但也非容易；不妨可以自製一個替代款，在「Wallet On Chain」還沒有推出前，網民Citi分享以4,000美金（約HK$31,000）自製類似的Kelly Bag ▼▼▼

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▼▼▼同場加映：「天王嫂」昆凌成立了個人品牌後，非常着重穿搭，當然也有不同的手袋配合她的穿搭，當中不乏Hermès 、Fendi、Deluxe、Salvatore Ferragamo等手袋，逾25個手袋收藏（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：24歲的歐陽妮妮生於名人世家，爸爸歐陽龍是前藝人，現在從政，媽媽傅娟也曾是圈中人，姑姑則是歐陽菲菲，歐陽妮妮會擁有多少個Hermès手袋？大讚哪款LV手袋？立即公開款式及價格（延伸閱讀）▼▼▼