在寒冷的冬天，羽絨雖然夠保暖，但卻總是給人臃腫又笨重的感覺，不少女生對羽絨又愛又恨，怕穿上因此「顯胖」一圈，但其實只要配搭得好，羽絨外套也可以穿得時尚又顯瘦。即學韓國女生的3大顯瘦羽絨穿搭術吧！

韓國女生會以同色的長靴和羽絨外套配襯，這樣整體會更協調顯瘦。(kimehwa@IG)

顯瘦羽絨穿搭方法1：羽絨外套+貼身長褲+長靴

想要顯瘦都離不開一個黃金法則，就是「上寬下窄」。這個技巧照樣可以套用在羽絨穿搭中。打開韓妹的Instagram，就會發現她們幾乎是人手一雙長靴，而利用長靴來配搭羽絨外套，更有意想不到的長腿效果。

最近長靴紛紛「洗板」韓妹IG，用來配搭羽絨外套有意想不到的長腿效果。(imvely_jihyun@IG)

上身配搭一件羽絨外套，最好是帶有腰帶的款式突顯出腰線就更加分，下身則簡單的穿上貼身牛仔褲，再以長靴作為重點配襯，上寬下窄的效果就呈現了，長靴還可以突出雙腿的長度，有延伸的效果。嬌小的女生最好選擇長度接近膝蓋長過膝蓋的長靴，另外長靴的顔色也最好和羽絨外套相近，不然在不同顔色的視覺下，小腿就會被截短了的感覺，整體也不夠協調。

▼▼▼【韓國IG時尚達人「羽絨配長靴」顯瘦穿搭示範】▼▼▼

顯瘦羽絨穿搭方法２：羽絨外套+短裙

韓國女生即使在寒冷的冬天也不會捨棄穿短裙，而是利用絲襪、襪褲、長靴等，幫助雙腿保暖。穿上短裙露出雙腿一小截的肌膚，不單止可以顯瘦及拉長比例，還可讓穿搭變得更加時尚，不會因為羽絨服而顯得沉悶，減低厚重感覺。

露出雙腿一小截的肌膚，不單止可以顯瘦及拉長比例，還可讓羽絨穿搭變得更加時尚。(zoopeach@IG)

喜歡休閒又活潑一點的，可以在羽絨外套裏穿上有帽的衛衣或者短版衛衣，再配搭一件百褶小短裙及長靴，造型感滿滿，而且還可以拉長下半身的比例。另外也可以配搭高腰的A字裙，可以修飾下半身寬大的問題之餘，還可以突顯出腰線的位置。此外，高領的打底内衣也有瘦臉的效果，怕冷的女生可以穿上黑色絲襪，整體穿搭給人性感又修長的感覺。

▼▼▼【韓國IG時尚達人「羽絨配短裙」顯瘦穿搭示範】▼▼▼

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顯瘦羽絨穿搭方法3：羽絨外套+直身寬褲/束腳運動褲

今年吹起了一陣運動褲的潮流，在不少韓國穿搭達人的IG中都能看到運動褲的身影，特別是束腳款運動褲，可以露出腳踝的位置，收窄的設計不會顯得下半身很臃腫，配襯羽絨外套俐落又顯瘦。

沒有束脚款的運動褲，也可以把褲脚塞進短靴裏面，一樣有收窄的效果，而且還非常有型！(zoopeach@IG)

如下身穿普通運動褲或者寬褲的話，最好是選擇短版的羽絨外套，縮短上身比例，拉長下身的線條，沒有束腳款的運動褲，也可以把褲腳塞進短靴裏面，一樣有收窄的效果，而且還非常有型！另外寬鬆的黑色長褲一樣很百搭，也是懶人必備的單品，可以減少羽絨帶來的笨重感，是懶人及肉肉女必學的羽絨穿搭方法。寛褲的長度最好可以遮蓋腳踝以下，會顯得雙腿更修長。

▼▼▼【韓國IG時尚達人「羽絨配寛褲、運動褲」顯瘦穿搭示範】▼▼▼

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