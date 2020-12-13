根據天文台天氣預測，下周氣溫將會顯著下降，有指市區將會只得14℃，新界北區更希機會低至 10℃ 至 11℃！在寒冷的日子即使穿上厚衣，身體外露的部位還是會被寒風吹襲，特別是頸部。這個時候就少不了一條頸巾了！頸巾除了有保暖的作用之外，還可以當作裝飾用來配搭衣服，但是頸巾要怎樣綁，才會好看又不臃腫？

冬天一條能夠保暖又百搭的頸巾十分重要，懂得綁頸巾穿搭就變得時尚起來，而且也不會顯得臃腫。（jennierubyjane@IG）

其實頸巾也有很多戴法，懂得綁頸巾穿搭就瞬間變得時尚起來，而且也不會顯得臃腫。以下就教大家5種簡單的懶人頸巾花式綁法，不用1分鐘就可以完成出門，手殘都輕易學懂，好看又易襯！

韓劇女主角綁頸巾大法

智秀最愛的就是利用淨色頸巾襯衫，頸巾和西裝外套也可以碰撞出火花。（skuukzky@IG）

韓國人氣女星秀智和小鮮肉男星南柱赫的新劇《Start up》成為了最近的熱播韓劇，秀智在劇中的「辦公室」穿搭更掀起了熱話。秀智早前也在自家IG上載了拍劇時的幕後花絮照，才發現原來智秀也是頸巾的愛好者，而她最愛的就是淨色頸巾，頸上圍著的是Acne Studios的單色頸巾，同一個款式就擁有了3個顔色！

單圈式的頸巾綁法完全沒有技巧可言，但是卻有著神奇瘦臉的功效！（skuukzky@IG）

淨色頸巾不會過於花俏又百搭，而且想不到西裝外套和頸巾也可以碰撞出火花，卡其色的西裝外套加咖啡色的淨色頸巾，乾淨利落，完全沒有累贅感，而且可以像秀智一樣選擇一些材質比較輕盈的頸巾，即使繞多幾個圈都不會變得很臃腫。

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1. 單圈式

單圈式就是最平常也最簡單基本的一個頸巾綁法，在韓劇中，秀智和宋慧喬都愛用這個頸巾的綁法。單圈式綁法沒有什麼繁複的技巧，懶女生不想麻煩的話，用這招對了。這個綁法的一大重點是可以輕鬆地調教頸巾的鬆緊，建議可拉鬆一點頸巾外圈，可以顯得臉更小更可愛！

【單圈式頸巾綁法教學】

2. 環扣式綁法

環扣式的頸巾綁法也非常簡單，即使是手殘黨都可以隨手綁出來。環扣式綁法優雅又率性，適合配搭較斯文風格的穿搭，一長一短的戴法還可以增加服裝的層次感。Blackpink Jennie就配搭了一個法式風情的衣著風格，以時尚的條紋襯衫加上黑色淨色頸巾，再以是黑色畫家帽作為點綴，整體穿搭給人知性又有造型感，畫家帽和頸巾可以説是最佳拍檔！

Blackpink Jennie以黑色畫家帽配搭同色頸巾，整體風格更一致又有造型感，兩者可以説是最佳拍檔。（jennierubyjane@IG）

【環扣式頸巾綁法教學】

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3. 圍頸式

這種圍頸式的綁法可以把頸部包得很密實，不會因吹到風而受寒。而且這種多層次的圍頸式綁頸巾方法，在視覺上可以拉長頸部的線條，看起來比例會更好看，還可以遮住萬惡的雙下巴，有瘦臉的功能。

裴秀智在韓劇中也有綁過這個圍頸式的頸巾綁法。(《任意戀愛》劇照)

【圍頸式頸巾綁法教學】

4. X型綁法

韓劇《鬼怪 - 孤單又燦爛的神》中女主角都是用了X型綁法。(《鬼怪 - 孤單又燦爛的神》劇照)

X型綁法會比8字型綁法再複雜一點點，但是也是可以快速完成的綁法。X型綁法有點類似編織毛衣的手法，帶點花巧的細節，會顯得比較可愛，有減齡的作用。

【X型頸巾綁法教學】

5. 雙圈綁法

雙圈綁法聽上去很複雜，其實也是很常見又普遍的戴法，但是這種戴法可以增加層次感之餘又時尚，而且交叉型的形狀更可以製造尖面的效果，是女生們必學的小心機戴法！

雙圈綁法是簡單得來又可以瘦面的小心機綁法！(小紅書@陶喜兒)

【雙圈頸巾綁法教學】

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