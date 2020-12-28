2020騰訊年度星光大賞於早前舉行，今次典禮可謂群星璀璨，集結楊冪、迪麗熱巴、唐嫣、趙麗穎、肖戰、吳亦凡、王一博等內地人氣明星共聚一堂，包括。紅地氈上各個女星都穿上華麗戰袍，爭妍鬥麗。當晚有令人驚艷的女神，卻不乏驚嚇的「時裝車禍」!

2020年騰訊年度星光大賞於早前舉行，一眾內地紅星。(騰訊視頻)

無論是在紅地氈還是典禮現場，每個女星都精心挑選「戰衣」爭妍鬥艷，可謂百花競放。今次楊冪、迪麗熱巴、趙麗穎等人不負眾望，保持女神風範，穿上翩翩禮裙展現美艷照人的光彩，更突顯玲瓏有致身材，成為全場最矚目焦點，造型廣受好評！

星光大賞造型點評：美到巔峰「女神組」

迪麗熱巴：晚裝性感又不失優雅 美到巔峰

迪麗熱巴當晚共展示了兩套禮裙，先是在紅地氈上穿上高貴又優雅的玫瑰刺繡拖尾白紗裙，頭戴皇冠的迪麗熱巴展現貴族氣息十分迷人；而頒獎典禮現場她則換上一襲釘珠閃片禮裙，貼身設計展現姣好傲人身材，加上紅唇的妝容性感又迷人，展現女神氣場，令人驚艷！

亮片貼身禮裙展現迪麗熱巴姣好身材，十分驚艷！（迪麗熱巴@微博）

▼▼▼【迪麗熱巴穿上低胸裙盡展好身材】▼▼▼

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楊冪：甜美與高貴並存

楊冪的紅地氈「戰衣」選擇了Giambattista Valli的粉色蝴蝶結公主蓬蓬紗裙，夢幻粉色加上蝴蝶結設計增添幾分甜美氣息，俏皮又靈動，而抹胸設計又帶點性感味道，展現楊冪玲瓏有致身材，總體造型散發甜美溫柔氣質。

頒獎典禮上楊冪則換上另一套金色碎鑽流沙長裙，若隱若現的網紗設計呈現楊冪的纖細長腿，完美身材讓人忍不住多看幾眼，而禮裙上的水鑽點綴散發琉璃異彩，湧現優雅氣質。

楊冪穿上Giambattista Valli紗裙甜美可人。（楊冪@微博）

▼▼▼【楊冪穿搭展現玲瓏有致身材惹人遐想】▼▼▼

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▼▼▼【更多星光大賞「女神組」造型點評，誰是女神中的女神？】▼▼▼

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星光大賞造型點評:慘不忍睹「車禍組」

唐嫣：腰部驚現黑手 被嘲像淘寶貨？

「星光大賞」典禮上除了打扮令人驚艷的女神組，也出現了不少時裝災難」。「車禍組」首當其衝的要屬女星唐嫣，她身穿一條露肩設計的白色禮裙，本身平平無奇的晚裝禮裙，腰間卻驚現一對「黑手」，設計十分怪異突兀，就連禮裙的質感也被網民嘲笑像淘寶貨，本是頗具巧思的設計卻成為「時裝車禍」的「幕後黑手」，奇怪得讓人不忍直視。

唐嫣禮裙淪為「笑柄」？（唐嫣@微博）

▼▼▼【唐嫣再現「時裝車禍」 ，禮裙設計超怪異...】▼▼▼

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江疏影：桃紅色顯老像「已出水三十年」的美人魚？

女星江疏影的這套美人魚造型晚禮服可是造成不少話題，裙擺仿造魚尾，奇特造型奪人眼球。惟鮮艷的桃紅色雖然顯白同時亦十分顯老，喧賓奪主的美人魚造型禮裙稱不上驚艷，加上江疏影髮型設計平平無奇，十分普通，相信這款造型更適合在新年花車巡遊上隆重登場。

江疏影美人魚禮裙太誇張？（江疏影@微博）

▼▼▼【江疏影顯老如「已出水三十年」的美人魚】▼▼▼

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▼▼▼【更多星光大賞「車禍組」造型點評，誰是災難中的災難？】▼▼▼

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