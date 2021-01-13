Angelababy與迪麗熱巴一直以來都被公認為女神級女星，可能是二人都長有張帶有混血感的臉孔，兩人與無論是外貌、身材還是衣著，常常被拿來比較，更曾一同參與錄製電視節目。頻頻相較之下，迪麗熱巴與Angelababy不和傳聞甚囂塵上，「撞衫」兼「抄襲」是非不斷，兩人誰更勝一籌？

Angelababy與迪麗熱巴外形風格相似，所以外界常常將兩人拿來比較。（《奔跑吧兄弟》截圖）

Angelababy與迪麗熱巴頻頻撞衫 「抄襲」是非不斷?

Angelababy與迪麗熱巴都留著一頭優雅的波浪捲髮，五官清秀端麗，氣質相若，就連外貌和風格也有幾分相似。二人都是走女神風格，以美貌俘虜不少粉絲，加上同為一線女星，迪麗熱巴與Angelababy常常被拿來比較，惹出不少事端。

Angelababy與迪麗熱巴都是外表柔弱內心堅強的「女漢子」形象。（Angelababy/迪麗熱巴@微博）

近日，迪麗熱巴與Angelababy就因造型相似而展開一場粉絲之間的罵戰，早前迪麗熱巴穿上「Amelia Casablanca 2020春夏婚紗系列」的玫瑰刺繡拖尾白紗裙出席「騰訊年度星光大賞」引起熱議，高貴又優雅的造型獲得好評。

然而，日前Angelababy出席跨年晚會時，身穿一條白紗裙佈滿火紅羽毛點綴，設計與迪麗熱巴之前的禮服十分相似，引來Angelababy「複製」迪麗熱巴一說，雙方粉絲展開激烈罵戰，亦被翻出過去兩人經常「撞衫」、「撞造型」的歷史。

迪麗熱巴與Angelababy最近因禮服造型相似而被推上風口浪尖。（VCG/迪麗熱巴@微博）

▼▼▼【Angelababy與迪麗熱巴常「撞衫」，誰才是「抄襲」的一方？】▼▼▼

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Angelababy與迪麗熱巴鬧不和？

正所謂「一山難容二虎」，迪麗熱巴與Angelababy兩位同類型美女似乎無法「和諧共處」，過去迪麗熱巴曾代替產子的Angelababy主持內地綜藝節目《奔跑吧兄弟》，新加入的迪麗熱巴很快融入其中。然而，後來Angelababy回歸節目後，屢屢傳出兩人不和傳聞，玩遊戲時也是明爭暗鬥，更有指迪麗熱巴被排擠。沒過多久迪麗熱巴宣佈退出《奔跑吧兄弟》，讓兩人的不和傳聞甚囂塵上，只要迪麗熱巴與Angelababy一同場必定引起熱議。

有傳迪麗熱巴因Angelabay而退出《奔跑吧兄弟》。（VCG）

▼▼▼【迪麗熱巴與Angelabay同場鬥艷，誰更勝一籌？】▼▼▼

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女神臉共通點

Angelababy與迪麗熱巴同為令人一眼難忘的美女，標緻的臉孔、嫩白的皮膚加上纖瘦輕盈的身材，走哪裡都是焦點所在。眾人眼中的女神臉，原來都有以下的共通點?

▼▼▼【女神臉的5大特徵】▼▼▼

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