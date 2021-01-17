Louis Vuitton（LV）在不少女生的名牌手袋dream list上榜上有名，她們的手袋既經典又保值，然而大牌的價錢卻令人卻步。不過其實Louis Vuitton（LV）也不少入門級的手袋，最適合一班預算有限的小資女，好像是Louis Vuitton（LV）Scott Box的透明首飾盒手袋系列，不但價錢親民，而且設計獨特精美，想要入手名牌手袋又不用大出血，這個款式就不容錯過了！

Louis Vuitton Scott Box價格萬元有找，精美夢幻的外形更是充滿少女感。(saudivogue2020)

Louis Vuitton（LV）的透明首飾盒手袋系列（Scott Box）於2019年秋冬一推出即引起熱話！透明的圓盒翻蓋設計十分吸睛，打破傳統手袋袋身的框架，質料使用有機玻璃製成，另外還配搭了皮革封蓋和玫瑰金金屬鎖頭，盒子印上了經典的LV Monogram圖案，標誌性的印記讓人一眼就能認出，亮眼的設計外形拿在手上十分吸睛，整個設計都夢幻到不行，充滿少女心!

LV的透明盒子系列（Scott Box）一推出即受到熱捧，透明圓盒翻蓋設計配搭經典Monogram印花十分吸睛。(vtgniuniuhk@IG)

這個Louis Vuitton（LV）透明首飾盒手袋的設計靈感，源自於Louis Vuitton的經典行李箱，透明首飾頂部的皮革設計、LV品牌字母的金屬鈕扣，加上玫瑰金色的鎖頭，處處都重現LV行李箱的經典元素，特別是首飾盒的鎖扣部分，使用了和行李箱同款的S形鎖頭，同樣刻上LV標誌性的Logo。即使是透明的設計，仍不失堅固又高級的質感，貫徹LV的奢華格調。

除了圓形盒子形狀之外，還有正方形，兩個形狀的容納量都十分充足，可以裝隨身小物。（stylegoddesss_@IG）

LV夢幻透明玻璃盒子手袋 變化出無窮少女心

單看透明首飾盒手袋的外形，可能很多女生都會覺得她不像一個手袋，但是他的用途及變化，比起普通的手袋更多 ! 透明透明玻璃盒子，如同閃閃發光的水晶一樣，盒子的手柄上更可發揮不同的創意，不少女生都會自己的盒子手袋花心思裝飾，例如綁上各種絲巾、加上斜背鏈條等，大大增加了設計感，變化出自己獨一無二的LV Scott Box !

LV Scott Box不但可以當作日常手袋使用，還可以把它當作手提包或者晚宴包，小巧的容量，加上別具心裁的高貴、優雅設計及外形，一點也不遜色於LV的其他手袋款式，更值得一提的是它的價錢也是萬元有找，十分值得入手！

（tyn9xng@IG）

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