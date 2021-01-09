MUJI 無印良品簡約的風格一直備受推崇，實用又性價比高的產品，加上乾淨利落的外觀更得人心，早前MUJI 無印良品就推出了一款新產品，在日本、台灣名及內地更引起了搶購潮，想不到原來只是一個價值$15的麻布袋?!

MUJI無印良品麻質手挽袋在日本和台灣引起搶購，現在香港也終於上架!（MUJI）

MUJI 無印良品風靡日本和台灣的麻質手挽袋，可說是MUJI (無印良品)的環保袋系列，使用了印度黃麻布的材質所製而成，版型挺身又堅固耐用，加上米白色的粗痲麻繩手挽，整個設計簡單卻充滿了田園風，即使當日常外出的手袋也不會顯得廉價，百搭又實用，休閒簡約。MUJI 無印良品麻質手挽袋還有B5、A4和A3三個不同尺寸選擇，除了當作日常手袋、環保購物袋的用途之外，還可以放置家中當收納袋作用，一物多用，性價比極高！

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MUJI無印良品平價環保袋 變身萬元級Dior Book Tote

由於MUJI 無印良品麻質手挽袋方正立體的外形，和Dior熱賣的Book Tote十分相似，因此手藝高超的網友就發揮創意，把MUJI的麻質袋進行一番改造，成功製作出了幾可亂真的MUJI 版Dior Book Tote，而且部分網友更加入了自己喜歡的圖案花紋，製成了獨一無二的手袋，比起名牌手袋更加獨特可貴。

有網友完全照足Dior經典的藍色刺綉Book Tote製作，模仿功力簡直是鬼斧神工！（susu@小紅書）

不少把MUJI 無印良品麻質袋改造成功的網友，把製成品的照片及教學在網上分享，更引起了一陣熱潮，紛紛為自己設計一個獨一無二的無印Tote Bag，更有畫工手藝高强的網友出售自己的作品，買不起Dior Tote Bag，這也是不錯的一個選擇！

MUJI版Dior Book Tote一樣超吸睛！（黑子@小紅書）

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