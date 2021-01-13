踏入2021年，經過年尾的大減價潮之後，不少品牌都開始推出新一季產品，最近ZARA推出的服裝新品瞬即引起了網友的注意，糖果色的少女風針織系列，一掃冬季服飾的沉悶感，帶來了清新又甜美的氣息。

Zara最新推出的新季服裝充滿少女氣息，甜美的糖果色調非常吸睛，一改冬天的灰暗色調。（Zara）

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如果一向有留意ZARA的朋友，應該知道近年ZARA的服裝都偏向復古風格，而他們這一季推出的新品不但具備懷舊風，特別是長青的西裝針織背心系列，用來打造層次感最適合不過。最讓人驚艷的是，ZARA這次推出的新品顔色繽紛，糖果色調的少女配色加上各種針織版型，還有歷久不衰的菱形格紋、麻花紐紋、羅紋等等細節，百搭又吸睛，讓一眾女生一看就愛上。厭倦了冬天一成不變的黑、白、灰色系，不妨入手ZARA這次的針織新品，除了針織背心之外，還有外套和毛衣等多種款式，十分多元化！

Zara這一季推出的新品同樣具備懷舊風，混色的菱形格紋、方格都是復古風的必備元素。（Zara）

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ZARA冬季外套大減價必搶

除了新品之外，ZARA早前進行的大減價優惠依舊進行中，很多冬天長外套、針織毛衣、針織外套、打底内搭等等都有優惠，而且最低半價就可以帶走，不過部分單品有斷碼的情況，下面就為大家推介一些超值入手的減價款式，看中的話就千萬不要錯過了！

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