買名牌手袋除了因為款式之外，當然也會考慮其保值程度。外國知名二手名牌購物網站Vestiaire Collective便選出了2020年「5款最值得投資的復古風名牌手袋」。雖然手袋款式會隨著潮流日新月異，但是這5款手袋從推出到現在絕對經得起時間的考驗，復古風的設計更是歷久不衰，長青又百搭。

2020年「5款最值得投資的復古風名牌手袋」，買了保值不怕退潮流！(laurinda_ho@IG)

Dior Saddle Bag

Dior馬鞍袋在2000年的春夏首次亮相，初版是由英國時尚鬼才John Galliano所設計，當時更在時尚界掀起了一陣熱潮，經過了10多年之後，Dior把馬鞍袋翻新後再次登場，依然大受歡迎，改良版的馬鞍袋外形仍然是標誌的馬鞍型，但是有兩個尺寸可以選擇，更有時下大熱的迷你尺寸。新版的Dior馬鞍袋一推出迅即在時尚界引又起一陣風潮，不少潮流達人、明星等等都爭相入手，無疑是年度話題最高的IT Bag之一。

除了優雅高貴之外，Dior馬鞍袋也可以打造出型格的風格，Angelababy便完美演繹出帥氣的風格。（angelababyct@IG）

而新版的Dior馬鞍袋在顔色和花紋上進行了改革，除了有全刺繡的 Dior Oblique 提花加復古金色色調金屬配件之外，還有各種高級配色和花紋的小牛皮革款式。另外肩帶方面也可以換成帆布刺繡的寬肩帶，斜揹上身更顯時髦。Dior馬鞍袋的魅力就連一眾明星都難以抵擋，好像是秀智、Angelababy、何超蓮等女星都是粉絲!

全刺繡的 Dior Oblique 馬鞍袋以復古風設計，一推出即大受歡迎。（skuukzky@IG）

▼▼▼【DIOR馬鞍袋百搭又搶鏡，何超蓮、秀智等女星都是粉絲！】▼▼▼

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GUCCI Jackie Bag

Gucci Jackie Bag最近頻頻「洗版」一眾女星IG，復古半月外形的「水餃袋」，加上繽紛的配色，引起了一眾時尚達人的青睞。Gucci Jackie Bag其實早在1950年已經推出，當時因為美國前第一夫人Jacqueline Lee Bouvier Kennedy對它愛不釋手，因而被冠上了「The Jackie」的名號，是時尚歷史上第一款「水餃袋」(Hobo Bag)。如今再被Gucci現任創意總監Alessandro Michele改造成為最新版JACKIE 1961，60年後依舊人氣不減，迅速成為時尚界的新寵。

Janice Man以一身棕色的皮革套裝配搭白色的Gucci Jackie水餃袋，散發滿滿的復古氣息。（janice_man@IG）

Gucci Jackie Bag經過歷史變奏，擁有小型和迷你2個尺寸選擇。初代的Gucci Jackie Bag主要以肩揹設計為主，不過為了滿足不同場合和穿搭的需求，新版的Gucci Jackie Bag新增可拆式揹帶，想要斜揹、當腋下袋都沒問題，有多種使用方法。另外除了新推出天藍、淺粉、奶黃這些糖果色調之外，還有懷舊的經典雙G Monogram帆布老花款式配搭標誌性的紅綠條紋織帶。Gucci Jackie Bag既有復古味道，又不失時尚感，就連蔡卓妍(阿Sa)、Janice Man也鍾情於它！

最近頻頻「洗版」一眾女星IG的手袋就是Gucci的Jackie Bag，連阿Sa都愛不釋手。（choisaaaa@IG）

▼▼▼【阿Sa、IU都愛不釋手的復古風Jackie Bag】▼▼▼

▼▼▼【2020年最保值「復古風名牌手袋」，女星們最愛哪一款？】▼▼▼

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