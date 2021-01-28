情人節日韓放閃穿搭示範 黑白灰撞色配襯 低調易入手男友不抗拒

撰文： 李星慧 最後更新日期： 2021-01-28 16:00

情人節穿搭︳不想成為惹人生厭的放閃情侶？今個情人節，不妨參考一下日韓兩地的時尚情侶裝穿搭，低調地展現甜蜜又恩愛的默契。

近年日韓興起另類的情侶穿搭，相比一式一樣的情侶裝，他們更講求整體的和諧感。只要掌握配色技巧，利用柔和的相近色或強烈的對比色，加上流行的時尚單品，在情人節便可以打造出甜而不膩的情侶造型。

日韓情侶穿搭方法1：以相近色或對比色互相呼應

情侶間的奶白色穿搭清新又和諧。(IG@mari_alwayshawaii)

新手情侶不妨選擇基本的黑白灰衣飾，輕易塑造出合襯又不會出錯的情侶穿搭。想向難度挑戰的情侶，不妨嘗試多層次穿搭，將相近色系單品以層疊方法穿著，令造型更具時尚感。同色系的情侶穿搭令人賞心悅目，而撞色穿搭則玩味十足，只要配襯相同風格或材質的衣物，便能穿搭出獨特而低調的情侶裝。

▼▼▼按圖看更多日韓情侶示範同色系或對比撞色系的情侶穿搭技巧-->▼▼▼

日韓情侶穿搭方法2：同款外套混搭風格

日韓情侶穿搭法：同一件的啡色大衣，加入個人風格後將一式一樣的情侶裝變得時尚起來。(IG@plenilune__w)

不少時尚女生喜歡於冬日以寬鬆的大衣與毛衣打造慵懶風格，型格的西裝外套成為情侶穿搭的最佳單品，女生可以選擇Oversized的款式，男生則可以穿上合身西裝外套，身型相若的情侶更可以互換衣物。除了西裝外套，百搭的大地色大衣與乾濕褸也是時尚情侶的必備單品，中性色調無論配襯闊腳褲或是短裙也同樣具合適。

▼▼▼按圖看同色系外套穿搭法：同一件外套能穿出不同味道，身型相若的情侶更可以互換衣物▼▼▼

日韓情侶穿搭方法3：入門必備同一印花圖案衣飾

情侶穿搭最簡單的做法就是穿上同一圖案的衣物。（IG@hw.cp_）

想放閃但又懶得配襯衣服？最簡單的做法就是穿上同一圖案的衣物，例如格仔與條紋。要避免整體穿搭太沉悶，不妨於情侶單品上各自加入個人風格，女生可以穿上與主色調一樣的衣物增加層次感，或是穿戴飾物強調女人味，從視覺上模糊同性質單品一式一樣的焦點。

▼▼▼放閃最簡單的做法就是穿上同一圖案的衣物，可選同圖案不同色，效果更甜蜜又和諧，按圖看即日韓情侶示範：▼▼▼

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