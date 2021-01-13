TWIST鞋款減至2折　4折入手CELINE　輕熟女最愛Tory Burch僅$840

新年前趕買新鞋過年，是不少人的傳統，而新年前更是減價高峰期，集多個品牌的TWIST正進行大減價，全線鞋履推出折上折優惠，指定貨品低至2折，以下精選15對休閒與上班鞋款，百搭易襯，必備「看門口」之選。

女生購物從來不需要理由，遇上TWIST的減價折扣更是無法抗拒。（《愛的迫降》劇照）

女生購物從來不需要理由，遇上減價折扣更是無法抗拒。TWIST多款歐洲名牌鞋履正進行減價，指定款式更低至2折。而如果於網上登記成為TWIST會員，由即日起至1月17日，購買全線鞋履貨品1件可享額外9折，2件或以上額外85折。

TWIST的減價鞋款從設計師品牌CELINE、Gucci，到OL必備的Salvatore Ferragamo、經典ROGER VIVIER、受輕熟女生歡迎的Tory Burch等，適合不同風格的女生。TWIST E-SHOP 現正同步進行優惠，而且免運費，不過有網民反映門市與網店的貨品與折扣存在差異，而每間分店的優惠產品或會有所不同，亦有機會定期變更，有疑問的女生不妨先向TWIST查詢，把握機會選購心儀商品。

▼▼▼TWIST減價休閒鞋款低至2折，哪款韓國品牌運動鞋只需$570？▼▼▼

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▼▼▼Salvatore Ferragamo經典蝴蝶結平底鞋低至4折，Tory Burch 中跟鞋更低至3折▼▼▼

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資料來源：TWIST

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