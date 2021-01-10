MUJI無印良品10大暢銷品　第1位隱藏時尚好物4季適用僅$180

穿搭筆記
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MUJI 無印良品的簡約風格深受女生歡迎，台灣MUJI 無印良品整理了2020年10大暢銷商品，囊括服裝、零食到家品類，第一位更是實至名歸。

2020年最受台灣女生歡迎的商品主要以家品與基本的服飾為主，以往較受歡迎的旅行用品則未有上榜。(IG@muji_global)

台灣與香港文化與生活習慣相近，無印良品亦同樣受到當地女生的歡迎。經歷了超過1年的抗疫時期，大家的生活習慣亦改變不少。2020年最受台灣女生歡迎的商品主要以家品與基本的服飾為主，以往較受歡迎的旅行用品則未有上榜。

▼▼▼按圖看台灣無印良品10大暢銷排行榜，第1名百搭又實用▼▼▼

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小白鞋百搭易襯，多年來也是時尚女生的必備單品。不少女星蔡卓妍（阿Sa）、秀智，甚至是英國公爵夫人凱特、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也是小白鞋的愛好者。無印良品的小白鞋設計簡約，帆布面更有撥水加工處理，不易沾水或弄污，而且價錢親民，的確令人無法抗拒。

▼▼▼小白鞋除了搭配牛仔褲，配襯碎花裙亦有驚喜，按圖看女星穿搭示範▼▼▼

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▼▼▼MUJI無印良品並非每件產品也受歡迎，有日本網民整理出10大雷物排行榜，你又有否曾「中伏」？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼MUJI無印良品以外，日本＠cosme 也是當地女生追棒的品牌，＠cosme釋出的美妝好物排行榜是女生購物時的參考指標：＠cosme 人氣護膚油排行榜頭20位與用家心得（延伸閱讀）▼▼▼

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