撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-01-22 10:18

ViuTV劇集《太平紋身店》熱播，周秀娜擔任女主角，由電影走到劇集，街頭風格、紋身形象令人眼前一亮，私下穿搭同樣具品味，光看社交平台，手袋款式近30款，無論是經典名牌或小資品牌，可見她既親民又有特立獨行的一面，讓人意外。

手袋會說女人的故事，象徵個人風格與內涵，周秀娜的名牌手袋收藏中，少見Chanel、Dior、Gucci的影子，曝光率最高的是bvlgari、Valentino這種造型設計有力量、型格的品牌，其中一款更無論配搭甚麼造型也老是常出現，當中也不乏優雅的Celine：

▼▼▼按圖看精選周秀娜8款名牌手袋收藏，最貴款也不離地，還親身示範如何1個袋襯出5個不同風格的造型▼▼▼

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周秀娜多名牌手袋，但價錢不至於離地，此外，她也愛小資手袋牌，是Marc Jacobs、MICHAEL KORS、Longchamp的粉絲，最值得一提是，其中有一個小眾品牌，連Janice Man、謝安琪也愛。

▼▼▼按圖看精選周秀娜11款小資手袋，最平$2,000多▼▼▼

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周秀娜、謝安琪都愛用 紐約新興小眾手袋品牌風靡女星

周秀娜的小資手袋大多都是廣為女生熟悉的品牌，唯一對Apede Mod的Froggy手袋可能有點陌生，這新興小眾品牌來自紐約，現有8個系列，線條造型利落鮮明，用色大膽，如粉色漸變、像周秀娜的青綠色Froggy手袋，設計令人深刻，Janice Man也有一個同款白色，正中腋下袋熱潮，如女生像謝安琪一樣喜歡優雅復古的，則可考慮Le Book系列，梯形設計配朱古力啡，相對百搭。

▼▼▼按圖睇周秀娜、謝安琪、Janice Man 同款Apede Mod手袋及價錢▼▼▼

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細心留意，其實很多女星跟小資女們一樣，喜歡價錢貼地、時尚實用的手袋，多發掘不同品牌，便發現許多都不輸大品牌，而且更有個性不易撞款，以下還有3個同樣由女星帶起的小眾平價手袋品牌，看過價錢你也不敢信，性價比如此高﹗

▼▼▼3個歐美韓國女星愛用小眾平價手袋品牌推薦，1千多就有英倫復古皮革手袋▼▼▼

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▼▼▼同場加映：小資女想入手大品牌手袋，不妨先考慮小皮具，Hermès新作品「Constance Slim Wallet」，網民示範1袋3用，如Constance「替代款」？（延伸閱讀）▼▼▼

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