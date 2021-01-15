【宋熙年｜名牌手袋】宋熙年（Sarah）與陳智燊自離開無綫電視，轉型KOL，在YouTube Channel分享生活影片，一唱一和的互動受觀眾喜愛。宋熙年近日則在Facebook進行長達1小時的直播，與大家介紹她的日常手袋。

誕下兒子衣帽間大縮水 手袋只留最愛？

宋熙年曾在YouTube Channel介紹她擁有的CHANEL、迷你手袋等，不過宋熙年則分享，因疫情關係，近來常用都是某幾個手袋款式，首選條件是容易清潔的程度。

而且，自誕下兩位兒子Damon和Jamie後，衣帽間都要讓出，故部份的手袋都要割愛，將平日少用的手袋款捐贈出去、送予朋友或家人，現時常用的手袋則只能放在一格櫃中，甚至是櫃頂位置也不能放過，笑言：「好似一家十幾口瞓喺好細的房間」。

宋熙年（Sarah）與陳智燊一唱一和的互動受觀眾喜愛。(rahrahsong@Instagram)

宋熙年直言自己比較兩極化，要麼喜歡購買較實用的手袋款，要麼是抵抗不了迷你手袋的外觀誘惑，即使不夠實用也要購入。

▼▼▼宋熙年日常實用手袋不乏Hermès、Dior、Loewe，不過有些款更適合疫情期間使用？▼▼▼

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▼▼▼按圖看更多宋熙年常用手袋款式，因疫情及家中有小朋友關係，宋熙年外出用過的手袋必定要清潔，並由陳智燊負責，不過有兩個手袋卻被酒精摧殘？▼▼▼

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