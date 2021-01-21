撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-01-21 19:00

【流金歲月】內地劇《流金歲月》迎來大結局，劉詩詩和倪妮分別於微博發文告別。播出以來劇情吸引成為話題之外，女主角的穿搭造型亦備受討論，名牌服裝以及手袋的數目多不勝數。

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劇中名牌服飾多不勝數 倪妮手袋太名貴惹討論？

劇中兩名女主角名牌服裝以及手袋的數目多不勝數，劉詩詩的造型以素色為主，傾向低調且優雅，反而倪妮的劇中的造型多以鮮艷顏色為主，連身裙、露肩上衣等，份外搶鏡；加上倪妮角色從小寄人籬下，在劇集一開始，講述她未有工作以及初當房地產銷售經紀時，已穿上一身名牌及使用名牌手袋，令觀眾紛紛討論。

▼▼▼倪妮於《流金歲月》擁有多不勝數的名牌手袋，按圖看其中15個款式▼▼▼

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