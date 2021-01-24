情人節︳選性感內衣5大貼士 男生心底話：穿純白是放蕩卻裝無辜？

撰文： 李星慧 最後更新日期： 2021-01-25 11:35

情人節2021︳情人節想送男朋友一份特別的禮物，不如花心思選購一套性感內衣，為為對方送上特別驚喜，輕易就可將感情升溫。那究竟如何挑選一套合適的性感內衣？聽聽男生對性感內衣的心底話。

情人節想送男朋友一份特別的禮物，不如花心思選購一套性感內衣，為對方送上驚喜。（《金秘書為何那樣》劇照）

無論是剛交往，或是已相處多年的情侶，令愛情保鮮的方法離不開為另一半營造新鮮感。於情人節換上精心挑選的性感內衣，為對方帶來別具情調的晚上，絕對是個難忘的體驗。選擇內衣當然不能隨便，男女想法更是大大不同。英國媒體《Glamour》與《Daily Mail》就「男生對女性內衣真心話」訪問了不同的男生的心聲，結果發現不少女生公認的性感款式，原來有機會是男生心目中的地雷。

男生真心話：清新的純白色內衣於男生眼中未必受歡迎？

男生認為吊襪帶雖然性感，但卻很容易令人聯想到電視劇中偷情男女於酒店的穿着。（IG@victoriassecret）

男性雜誌《GQ》總編輯Alex表示，純白色內衣帶着純潔的感覺，但太多蕾絲細節便會有種放蕩女生想要假裝無辜的感覺；男性雜誌《Loaded》編輯Scott亦持同樣意見：「純白色內衣讓人感覺那個女生會為了得到注意而故作嬌嗲，是個表裡不一的人。」 他續指，Push up效果太強、過多裝飾的內衣讓女生看起來像脫衣女郎，女生還是做回自己更適合。 不少女生認為吊襪帶是性感的象徵，但時裝編輯Simon卻認為吊襪帶雖然性感，但卻很容易令人聯想到電視劇中偷情男女於酒店的穿着，所以不是合適的內衣選擇。

男生真心話：阿婆內衣未必趕客 簡約內衣最能展示自信

普遍男生也認同簡約的無鋼圈內衣時尚、簡單和性感，最能展示自信。（IG@victoriassecret）

居住於倫敦的James表示，每個男生都喜歡蕾絲花邊，但他認為「Less is More」。黑色是經典，深紅色帶刺激感。 即使女生穿「阿婆內衣」也未必趕客，最重要是這是否她認為最舒適的狀態。普遍男生也認同簡約的無鋼圈內衣時尚、簡單和性感，最能展示自信，突顯現代女性的魅力，多餘的裝飾難免令男生覺得太造作；男性雜誌《GQ》總編輯Alex更認為，上、下內衣顏色不同的風格會引起男生的極大興趣，大膽配色令人驚喜。不少女生一直堅持內衣要一套買，原來Mix and match於男生心中會有另類效果。

▼▼▼除了要避開男生心目中不受歡迎的內衣款式，挑選性感內衣其實有5點小貼士需要注意，按圖看哪些挑選性感內衣的要點最容易被忽略▼▼▼

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▼▼▼同場加映：性感與俗套有時候只是一線之差，內衣的材質是關鍵的細節。按圖看性感內衣推薦，顯白要挑這顏色？▼▼▼

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參考資料：Glamour，Daily Mail

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