日女生約會5大不受歡迎行為忌說沒所謂　男生插袋代表對你沒興趣?

好不容易與心儀對象約會，但之後就沒有下文，那麼可能是你於約會上為對方留下壞印象。了解日本男生認為的女生約會5大不受歡迎行為，便能順利增加好感度。

原來於日本男生心中，並不喜歡話太多與過份小鳥依人的女生。（《明天，我要和昨天的妳約會》劇照）

約會時沒有冷場便算是成功？原來於日本男生心中，並不喜歡話太多與過份小鳥依人的女生。若你正為下次約會作準備，不妨參考一下日本網站透過訪問整理出的女生約會5大不受歡迎行為，只要避開地雷，便能擁有一場美好的約會。

▼▼▼按圖看日本男生認為的女生約會5大不受歡迎行為，說話也要看時機？▼▼▼

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男生藏起雙手代表不享受約會？（《明天，我要和昨天的妳約會》劇照）

女生於享受約會的同時，亦會暗地觀察對方是否同樣樂在其中。有些男生天生話不多，無法好好表達內心想法，容易被人誤會。因此，肢體語言專家Patti Wood分享了男生表現好感的5種肢體語言，助女生判斷對方是否向你釋出充滿愛意的訊號。

▼▼▼男生藏起雙手代表不享受約會？按圖看肢體語言專家分享男生表現好感的5種肢體語言▼▼▼

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參考資料：Laurier Press,Patti Wood,Renai.jp

▼▼▼同場加映：日瘋傳手機剩餘電量反映約會質素，想知道對方如何評價兩人的約會，從日本最近興起的「約會質素指標」中便可得知一二。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼準備好迎接約會的穿搭了嗎？若你還在為此煩惱，不妨參考一下日本男生票選最愛女生穿搭，獲得靈感。(延伸閱讀)▼▼▼