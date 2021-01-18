情人節蛋糕|3間外賣蛋糕店：明星熱捧打卡之選　純素無麩質更低卡

情人節蛋糕｜於浪漫的情人節，一個份量剛剛好的迷你蛋糕絕對能增添甜蜜氣氛，以下精選3間蛋糕款式睇得又食得的蛋糕店，每間都設有2人份的蛋糕，令今個情人節更圓滿。

近年蛋糕的選擇花多眼亂，大大個流心蛋糕固然吸睛，但打卡過後，份量過多的蛋糕難免浪費。今個情人節，不如挑選一個份量適中的迷你蛋糕，作為飯後甜品剛剛好。

Jouer：招牌Layered cake口感豐富

S'mores朱古力棉花糖蛋糕是人氣之選（IG@jouerhk）

灣仔復古風Café Jouer裝飾別緻，招牌Layered cake相當受歡迎。Café主理人曾到巴黎藍帶廚藝學校進修烘焙技巧，質素絕對有保證。Layered cake的選擇眾多，而S'mores朱古力棉花糖蛋糕與Banoffee香蕉拖肥蛋糕均是人氣之選。前者深受朱古力控歡迎，香濃又不會太甜膩；後者則口感豐富，鬆軟的香蕉蛋糕、香濃拖肥醬與忌廉層層相間，絕對能滿足一眾嗜甜女生。Jouer的Layered cake共分3個尺寸，最小的Baby size直徑只有8 cm，2人份量剛剛好。

▼▼▼ Jouer的Layered cake各有特色，絕對能滿足一眾嗜甜女生▼▼▼

Jouer 地址：灣仔秀華坊1號地下

Vive Cake Boutique：深受明星歡迎的少女心蛋糕

Vive Cake Boutique蛋糕充滿少女心（IG@vivecakeboutique）

Vive Cake Boutique蛋糕充滿少女心，不只賣相精緻，味道亦不失禮，相信沒有女生能抗拒。店內最受歡迎的蛋糕Uni-Cone外形獨特，一球倒轉的雪糕筒放在蛋糕表面，粉嫩色調打卡一流。Uni-Cone系列蛋糕共有 8 個口味，包括伯爵茶、紅絲絨、朱古力和香蕉等，深受蔡卓妍、胡杏兒等明星歡迎。Vive Cake Boutique設有Petite cake選擇，0.5磅的份量便最適合不過。

▼▼▼Vive Cake Boutique蛋糕充滿少女心，而且深受明星歡迎▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

Vive Cake Boutique 地址：中環皇后大道中80號H Queen's 1樓3號舖

The Vege Lab：健康純素之選

純素維多利亞伯爵茶蛋糕選用的茶葉添加了佛手柑、橙皮、矢車菊等，除了清新的茶香，還散發柔和的花香，香味濃郁。（The Vege Lab）

近來都市人愈來愈追求健康飲食，令素食大行其道，而於多間新興的純素蛋糕店中，The Vege Lab的蛋糕於素食界口碑極佳。蛋糕全部採用純素材料製作，不含雞蛋、牛奶、牛油和動物成份，適合對蛋奶過敏及純素食者食用。而人氣維多利亞伯爵茶蛋糕採用帶花香的斯里蘭卡的紅茶製成，加上日本米粉、木薯粉、片栗粉等取代小麥麵粉製成，麩質敏感的女生都可安心食用。蛋糕不用白糖，會用椰糖、龍舌蘭蜜等比較健康的糖，亦不含高脂忌廉。蛋糕設計簡約帶質感，4吋份量適合講求健康的情侶。

▼▼▼The Vege Lab純素蛋糕選用有機及無精製食材，適合對蛋奶過敏及純素食者食用。▼▼▼

The Vege Lab 地址：觀塘觀塘道396號毅力工業中心10樓S號舖

▼▼▼同場加映：情人節想多花心思自製蛋糕，不妨參考東京Mr. Cheesecake的蛋糕食譜（延伸閱讀）▼▼▼

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