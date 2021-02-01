Balenciaga五趾鞋成熱話　冠軍人氣手袋只7千　10大最受歡迎名牌

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-02-01 20:00

Prada、Bottega Veneta、Fendi等時尚品牌去年憑不同系列的設計成為佳話，但到底誰才是最後嬴家，成為「10大最受歡迎時尚品牌（Hottest Brands）」？極具公信力的全球時尚數據平台Lyst最近便公布了答案。

全球時尚數據平台Lyst近日公布了「10大最受歡迎時尚品牌（Hottest Brands）」排行榜。（Lyst）

Lyst「最受歡迎時尚品牌」 口罩成時尚推手 第1位要連任

全球時尚數據平台Lyst 每年有超過1億人使用，平台會透過統計各個網站、社交媒體和網店的搜尋及瀏覽次數去整合出不同時尚類別的排行榜。

Prada的腋下手袋潮、Fendi的玩味電子產品配件，甚至是Off-White的口罩炒賣潮都是2020年的佳話，Lyst近日便公布了2020年第4季「10大最受歡迎時尚品牌（Hottest Brands）」排行榜，看看你又記得哪一個潮流趨勢，哪一個品牌又能成功延續潮流到2021年？

▼▼▼點擊即看Lyst 2020年第4季10大最受歡迎時尚品牌（Hottest Brands）第4 - 10位，BLACKPINK Rosé愛用品牌也上榜▼▼▼

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▼▼▼點擊即看Lyst 2020年第4季10大最受歡迎時尚品牌（Hottest Brands）第1 - 3，第1位再次連任，到底是誰？▼▼▼

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（資料來源：Lyst）

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