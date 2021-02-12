撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-12 19:00

2021年名牌手袋｜要數時尚圈其中最歷久不衰的手袋款式，水桶袋一定是榜上有名。水桶袋給人年輕、活力的感覺，而水桶型設計不受風格限制，可休閒可優雅又可型格，而且花紋、質料選擇眾多，百搭易襯，自然成為女生最愛手袋款之一！

蔡卓妍(阿Sa)身上的Burberry帆布水桶袋是近年大熱之選！ （choisaaaa@IG）

説到水桶袋的起源，就不得不提Louis Vuitton了。原來水桶袋一開始的設計是用來放置香檳用途，1932年Louis Vuitton第三代傳人Gaston Louis Vuitton先生，為了某位酒商定制了一款可以裝得下5瓶香檳的袋子，想不到後來在時尚界一夜爆紅，許多名人紛紛訂製，於是Louis Vuitton第一款抽繩水桶袋便火紅至今，隨著時間推移，水桶袋的款式及尺寸越來越多選擇，演變成時尚界的長紅手袋款。以下就一起來看看2021年最流行的水桶袋款式推介吧！

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重點推介：懷舊復古Monogram水桶袋

明白大家可能都「花多眼亂」，不知從何入手的話，選上一個懷舊復古的名牌monogram水桶袋，一定準沒錯！時尚界的復古風潮一直沒有停過，各大奢侈品牌紛紛重新推出經典懷舊的手袋款式，例如是Gucci Belt Bag、Dior Saddle Bag還有各種半月型腋下包等等，都顯示出復古風的盛行，水桶袋也是復古風下的產物，特別是各大品牌推出的Monogram水桶袋，更成為了懷舊風的指標，百搭耐看的程度讓它大受歡迎。只要揹上Monogram水桶袋，隨便一件白Tee都能穿出時尚感，難怪一眾女星對水桶袋都愛不釋手。楊丞琳、韓國女星Jessica及Apink成員孫娜恩亦紛紛把Monogram水桶袋揹上身！

時尚達人楊丞琳的名牌手袋收藏品當中也有各種不同款式的水桶袋，身上的為Louis Vuitton Petit Bucket Bag！（rainie77@IG）

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重點推介：素面皮革款水桶袋

説到高級感，除了品牌的Logo之外，手袋細膩又富含光澤的皮革就最能展現手袋的高貴感。除了美觀之外，皮革材質的水桶袋也是很值得長期投資的財產，當中以牛仔皮、鰐魚皮最常見，雖然價錢較為昂貴，但細心保養卻能夠用個10多年甚至以上，身為精明的愛袋之人又怎會錯過？看看以下Blackpink Jennie、Lisa及李聖經的時尚演繹的皮革款水桶袋，更有衝動想要「投資」一個啊！

Blackpink Lisa也收藏了Celine經典的Maillon Triomphe水桶袋，百搭又摩登，容量也很大。（lalalalisa_m@IG）

▼▼▼【（按圖看）Blackpink Lisa、Jennie熱捧名牌皮革水桶袋值得投資！】▼▼▼

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