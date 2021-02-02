撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-02-02 19:55

2021髮型︱無綫（TVB）翻拍《十月初五的月光》，何依婷（Regina）出演20年前由佘詩曼飾演的「君好」一角，猶記得當年佘詩曼為角色剪掉多年來的長髮後，人氣急升。近日何依婷亦由長曲髮換來中長髮及空氣瀏海，即獲網民大讚如18歲少女，可愛甜美十足。另一位換了新髮型同獲網民垂青的還有劉佩玥，她一向走公主風長髮路線，突然轉了短髮空氣瀏海造型，被讚顏值升級20倍！

何依婷是2017年香港小姐亞軍，六四分界的長瀏海陪伴她多年。何依婷為拍攝《十月初五的月光》「君好」一角，換來中長髮及空氣瀏海，獲網民大讚如18歲少女。（reginahyt_IG）

何依婷與劉佩玥同屬港姐出身，初出道離不開經典的長髮分界造型，樣貌備受肯定，只是一式一樣的女神形象難以在眾女星中突圍，這次大膽嘗試則令人眼前一亮。常說髮型可帶來易容級的改變，而瀏海亦是髮型的靈魂，以往不少女星跳出習常造型後，形象更鮮明吸睛，以下就是成功例子：

▼▼▼【按圖看】女星轉瀏海成功例子：劉佩玥完美修面型，林依晨再減齡，哪女神五官進階更昇華？▼▼▼

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可是，並非每位女星轉瀏海都成功，即使是公認美人女神，一剪錯瀏海，再高顏值也失手，秒變路人。

▼▼▼【按圖看】女星轉瀏海失敗例子：減齡vs「扮後生」一線差，徐子淇被指貴氣盡失，女神也變路人？▼▼▼

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韓星御用髮型師公開5大面型配對瀏海法則

不想錯剪瀏海顏值崩壞，便要學懂面型與瀏海的必勝配對。韓星御用髮型師金孝淑（Kim Hyo-suk）（又稱Cha Hong）與多位女星合作，包括朴敏英、徐玄振、朴恩惠等，就在Youtube頻道公開5大面型配對瀏海法則，了解自己的面型特點，以合適的瀏海修飾，便不會失手。

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