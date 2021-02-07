2021髮色︱宋慧喬茶棕色顯白增回頭率　楊丞琳耳圈染被新版取代？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-07 16:00

【髮型｜2021髮色】改變髮色可以改變心情之餘，更可以提升個人氣質，甚至減齡顯白。要是你正為髮色而苦惱，不如參考一下2021年髮色流行趨勢。

奶茶啡、棕色等啡色調髮色適合大部份女生膚色，而且是不會退流行的穩陣髮色，不過則略為沒新意，隨時走在街上都會與旁邊的女生「撞色」。想要擁有回頭率更高的絕美髮色，以下3款髮色，或會成為你的心水。

宋慧喬都選黑茶棕色：顯白、顯好氣息

【髮型｜2021髮色】宋慧喬率先染上黑茶棕髮色，更為顯白。(kyo1122@Instagram)

為避免「布甸頭」的出現，不少女生都會選擇深色調髮，甚至染上霧黑色，待黑色頭髮生長出來後也不至於明顯。想延續低調作風，或可考慮黑茶棕色，色澤偏霧灰感，像濾鏡一樣透出微微光澤感與柔順感覺，更顯白。不但不用擔心日後退色問題，加入棕色調，亦比黑髮更自然與具減齡效果。

▼▼▼2021髮色︱黑茶棕色更低調？即睇宋慧喬、BLACKPINK成員Jennie、秀智、IU示範▼▼▼

李聖經也愛紅茶色：突出溫柔氣質

【髮型｜2021髮色】李聖經將頭髮染成紅茶色，配合眉上瀏海更具個性。(heybiblee@Instagram)

紅色髮色曾經也流行過一段時間，好處在於帶有顯白效果，不過未必人人適合，一不小心更會變成「大媽」形成老土感。加入棕色調的紅茶色，同樣明亮飽和，保留一定的搶眼度，亦增加一份霧面透明感，提亮膚色的同時解決紅色過於鮮艷誇張的問題，比起普通棕色棕色，更帶有活潑感。

▼▼▼2021髮色︱按圖即睇李聖經、秀智、朴信惠等韓國女星示範溫柔紅茶色▼▼▼

「耳圈染」升級版：髮尾挑染

【髮型｜2021髮色】2020年流行「耳圈染」，2021年將流行「髮尾挑染」。(kenjikunn1@Instagram)

2020年流行「耳圈染」，底色以外，在耳圈附近局部染上另一種髮色；不過2021年日本、韓國髮型師的社交平台紛紛轉向分享「髮尾挑染」的髮型作品，可見其流行程度，頭頂染上深色髮色，耳下至髮尾位置則能染上另一種髮色，形成漸層效果，追求自然效果的女生，髮尾顏色可選擇與底色相近的髮色，若想挑戰大膽髮色，則可嘗試藍色、紫色、紅色等髮色，紮起馬尾時更具層次感。

▼▼▼【按圖看】曾被楊丞琳視為最愛的「耳圈染」，於2021年被升級版「髮尾挑染」取代？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜謝安琪、龔嘉欣等女星30+女星熱愛減齡編髮，泡泡馬尾的變奏版只需利用一條長繩從馬尾橡筋位置一直向下交織，直至接近髮尾的位置打結便完成？▼▼▼

▼▼▼同場加映｜劉佩玥（Moon）積極經營個人YouTube Channel，分享生活與扮靚貼士，日前示範由日妝轉晚妝的補妝技巧。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜你正為新髮型苦惱，不妨參考一下日本男生票選的「最不受歡迎女生髮型」結果，以排除法挑選出合適自己的髮型。▼▼▼