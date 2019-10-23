38歲李施嬅金宵大廈旗袍騷曲線　好身材靠「後天」鍛鍊人人做到？

雖然劇集《金宵大廈》已播映完畢，但話題仍然不斷。而日前，李施嬅則在社交平台發佈一則即時動態，指自己終於有時間追看劇集大結局，觀看時更投入得一度流下眼淚。 李施嬅在《金宵大廈》的演技獲得大量觀眾認同，同時更令人難忘的是她飾演舞女Coco的妝容與展露出好身材的旗袍造型，驟眼看更完全不覺李施嬅今年已38歲的年紀。到底，她平日是如何保養的呢？

李施嬅今年已38歲，但外表卻難於看出來。未知，她的保養方法是什麼？(selenaleelalee@Instagram)

磅數不是唯一，以帶氧運動鍛鍊身體

李施嬅一星期會抽出三天時間做運動。(selenaleelalee@Instagram)

許多女生都會把磅數這回事看得十分重，而李施嬅曾於訪問時表示自己沒有磅重的習慣，亦不會用磅數釐定自己是否健康。相反，她更重視身體線條與肌肉量，會於一星期抽出三天時間做運動，而其中一天則必然為跑步、柔軟體操、游水等帶氧運動；而如果需要局部減肚腩，李施嬅則會選擇每天做兩次的平板支撐，每次約兩分鐘左右。

工作繁忙仍能堅持做運動的習慣，李施嬅則指自己平時會在網上追蹤許多名模與運動達人，看到她們的苗條與結實身形就自然能從中激勵自己。如果你是運動新手或經常放棄的女生，大可參考李施嬅的方法。

李施嬅是油性皮膚，平日較少使用重油份或過於滋潤的護膚品。(selenaleelalee@Instagram)

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盡量減糖與澱粉質

現在的李施嬅幾乎都飲用無糖飲品。(selenaleelalee@Instagram)

李施嬅曾表示自己非常喜愛珍珠奶茶，但為了皮膚與身體健康著想，還是盡量減少飲用，同時幾乎都飲用無糖飲品，實行盡量戒糖、減少食用澱粉質的原則。

皮膚科專科陳厚毅醫生曾接受《香港01》訪問中引述英國醫學期刊研究，指出若身體長期攝取高劑量糖份，的確有機會導致骨膠原下降而加速皮膚老化；英國和澳洲註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）亦曾於《01女生》訪問時表示，建議大家可減少食用白麵包、白米飯等精製碳水化合物，令糖份攝取降低，但同時需多進食肉類、奶類、豆類等蛋白質食物補充。不過，她亦強調如果每天都會練習長跑的人士並不能完全不吃含高澱粉質的食物，令身體缺少來自澱粉質的葡萄糖，以致身體於運動時承受較大壓力。