38歲陳法拉離巢無綫後隻身赴美進修,演技獲得荷里活賞識,夥拍奧斯卡金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)及曉格蘭特(Hugh Grant),參演HBO劇集《The Undoing》。陳法拉為求突破,選擇忠於自己,於事業如日方中之際跳出舒適圈,獨立的想法值得欣賞。

陳法拉夥拍奧斯卡金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)及曉格蘭特(Hugh Grant),參演HBO劇集《The Undoing》。(IG_falachenfala)

陳法拉的新作《The Undoing》甫開播便引起迴響,她飾演妮歌潔曼兒子就讀的學校裏其中一位家長Jolene,首集便與影后同場,成為網民焦點。另外,她亦會加盟Marvel超級英雄電影《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),飾演重要角色,前途無可限量。

按圖看陳法拉於《The Undoing》的演出:

+ 2 + 2 + 2

外表甜美的陳法拉其實處事認真又獨立,她形容自己做起事可能會執着或硬頸,但只因不想得過且過。所以當她於2013年與無綫約滿後,便毅然放棄入行8年的演藝事業,到紐約著名學府茱莉亞學院修讀4年制戲劇碩士課程,當時她已經31歲,加上擁有一段失敗婚姻的經歷,重新出發其實需要極大勇氣。

陳法拉到美國讀書時已經31歲,加上擁有一段失敗婚姻的經歷,重新出發其實需要極大勇氣。(陳法拉微博圖片)

不過,心態永遠比年齡重要,陳法拉曾分享哪怕困惑面前信心未必夠,卻有膽量和好奇心去迎接挑戰。結果她如願以償,成功闖入荷李活,同時收獲美滿婚姻。陳法拉的經歷正正鼓勵着女生,只要跳出自己的圈子,適應力也會隨之變強,堅持過後總有收獲。

▼▼▼按圖看陳法拉的人生金句,讓女生跳出因年齡而自設的限制▼▼▼

Angelababy:為兒子而努力洗底 演技獲影后章子怡稱讚

Angelababy擁有四分之一的德國血統,初以𡃁模身份出道時標致的外形成為網民焦點。(IG@angelababyct)

Angelababy擁有四分之一的德國血統,初以𡃁模身份出道時標致的外形成為網民焦點,入行多年雖然人氣持續高企,演技卻在原地踏步。每次提起Angelababy,大家也只會想起黃曉明對她寵愛有加,令她更想努力為自己做出成績。

她曾參演荷里活科幻電影《天煞地球反擊戰:復甦紀元》,被網民指演技有一定水準,加上最近她於網劇《摩天大樓》中演技爆發,連影后章子怡都公開稱讚她的演技真摯自然。Angelababy於訪問中回應被指失業一年的傳聞,透露心聲:「以前覺得一個角色差不多了就可以演,但是現在這一年不拍戲,很大的原因也是沒有找到我覺得一定要去演的那個角色。反正就是不想妥協。我希望孩子長大不會給人指着說,你媽媽什麼都做不成。」兒子成為她進步的動力,如此堅定的決心令人更期待Angelababy日後的演出。

▼▼▼按圖看Angelababy的處世哲學,別人怎看不重要,重要是自己為抉擇負責▼▼▼

李施嬅:離巢後成為Marvel「驚奇隊長」師妹

39歲的李施嬅入行16年一直未有突破,相反,她於外國的發展卻有驚喜。(IG@selenaleelalee)

39歲的李施嬅入行16年一直未有突破,相反,她於外國的發展卻有驚喜。2017年,她到美國拍攝微電影《Once More》,獲得《European Cinematography Awards》及《Los Angeles Film Awards》的雙料影后殊榮。早前又憑加拿大劇集《Blood And Water》獲得《2019 Canadian Screen Awards》的女配角提名,實力不容忽視。

當初選擇離巢時,她並沒有任何工作上的計劃,她坦言離開無綫會少了安全感,但太有安全感的話只會原地踏步。當演藝圈的大勢是往內地發展時,她卻選擇到外國,結果獲美國經理人公司Authentic賞識,成為Marvel「驚奇隊長」Brie Larson的同門師妹。

▼▼▼按圖看李施嬅的智慧金句,要成為有行動力的女生,便要這樣做▼▼▼

▼▼▼同場加映:女星跳出舒適區,發展新方向的還有G.E.M.鄧紫棋,她曾因衣着品味獨特而經常被嘲「時裝車禍」,使她飽受精神虐待。原來這些具爭議性的服裝均出自她的前經理人,張丹的妻子Emma Wallace之手。(延伸閱讀)▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼何珮瑜(Jeana)出道十年,初期大膽叛逆的性感形象為她貼上了很多標籤。現在慢慢從性感模特兒,一步一步轉型至實力派演員。(延伸閱讀)▼▼▼