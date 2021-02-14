撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-14 13:00

韓國氣質女星IU近日攜新曲〈Celebrity〉回歸，在歌曲MV中IU一口氣換了11套造型，從妝容、髮型、服裝到首飾，每一套造型都各有風采，華麗無比，讓人驚艷！IU還佩戴了不同款式與風格的耳環，有的價格昂貴，有的價格親民，勢必會掀起又一股追風熱潮。

氣質女神IU最近發佈新曲〈Celebrity〉。（dlwlrma@IG）

IU同款氣質耳環

在新歌〈Celebrity〉的MV中IU變換了多套紛華靡麗的服裝，加上各式閃閃發光的耳環作陪襯，讓整體造型更添閃爍與亮點。不同款式的耳環亦搭配出IU不同的風格，有的甜美俏皮，有的氣質高雅，有的搞怪叛逆，IU在MV中佩戴過的耳環有哪些呢？

IU同款耳環每次總會引起搶購熱潮。（dlwlrma@IG）

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韓國女星同款平價耳環

無論是在韓劇、公開活動還是私下穿搭，韓國女星搭配的耳環款式都會引起熱議，不少耳環不但設計精美又時尚，而且價格親民，輕輕鬆鬆就能入手與韓國女星們同款的耳環，讓你的穿搭變得更有氣質！

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