撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-03 22:00

整容技術日新月異，韓國女團整容更是屢見不鮮。女生們一窩蜂去進行各式各樣的整形手術，期望平平的五官能「進化」得再精緻些。然而，整容的「魔力」同時吸引著本身已經樣貌出眾的女生，原本的天然美貌在整容後變得充滿「人工味道」，最後弄巧成拙越整越嚇人？

韓國女子組合Apink成員娜恩今年因五官變化大，而一直身陷整容風波之中。（marcellasne_@IG）

Apink娜恩最新照像「整容失敗」 五官再進化粉絲崩潰：停手吧！

韓國女子組合Apink人氣成員娜恩自出道以來就備受關注，因清純無邪的美貌而被封為「清純女神」，五官小巧又精緻的她渾身上下散發著甜美氣質。一直是「美貌擔當」的娜恩近年來陷入整容疑雲，許多粉絲都發現娜恩五官變得相當不自然，鼻樑變得比以前更高更窄，疑似進廠加工，美貌充滿「人工味道」。

不少網民發現Apink娜恩的五官對比過去有明顯的變化。（Dispatch）

近日，Apink娜恩再曬出日常照卻因「變臉」再次引起熱議，網民發現她的鼻子、嘴唇及面型都出現變化，下巴變尖，蘋果肌亦變得異常飽滿，表情僵硬，像變了第二個樣，被質疑五官再進廠維修，整容傳聞甚囂塵上。不少粉絲都認為娜恩原本樣貌更漂亮，有網民質疑：「看起來變老了」、「原本就很漂亮，為什麼還要整容？」、「別再整了，停手吧！」、「把以前的娜恩還給我」等等，就連粉絲也無法接受娜恩樣貌不斷進化。

Apink娜恩的鼻樑明顯變挺變直，五官變得更精緻卻充滿「人工味道」？（marcellasne_@IG）

▼▼▼【Apink娜恩疑五官再進化 回顧美貌進化史越整越衰？】▼▼▼

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被主持人質疑「天然美人」 Apink娜恩尷尬默認整容？

過去娜恩一直被列入「天然美人」的行列之中，後來因疑似變臉的消息傳得沸沸揚揚，就連韓國主持人亦忍唔住調侃她的外貌，娜恩曾作客韓國節目《黃金漁場》，男主持人竟然直接問她：「（外貌）」是自然的嗎？」、「如果真的整了也做得太自然了」、「整了也並不是缺點嘛」，坐在一旁的娜恩顯得十分尷尬，最後回應：「（對外貌）會有一些管理」，婉轉的回答似乎語帶玄機，默認整容。

▼▼▼【娜恩節目親口回應整容傳聞 Apink成員個個進廠維修變「美人」？】▼▼▼

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▼▼▼【一整容就難收手？４個常見的整容上癮原因==>同場加映：韓國YouTuber整容上癮年做20次手術 豐唇失敗慘變孖潤腸:不要學我】▼▼▼

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擁有自然美貌不知足？ 女星疑「整容上癮」面目全非

不少擁有自然美貌的女星似乎並不知足，為追求「靚到極致」，不惜花費巨額動刀整容或保養，只為留住美麗容顔。本身擁有不俗樣貌的她們，過度整容後反而「失真」，有哪些疑似整容過度的女明星越整越醜呢？

▼▼▼【女星被指「整容上癮」，疑為貪靚越整越醜？】▼▼▼

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▼▼▼【Jessi自嘲整容後外貌像「妖怪」難收手==>同場加映：韓星Jessi認整容失敗像妖怪 女星外貌不斷進化 一整上癮難回頭?】▼▼▼