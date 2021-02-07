撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-08 10:38

韓劇盛行不乏浪漫愛情題材，在韓流襲捲之下許多香港女生都想與韓國男生談一場轟轟烈烈的戀愛。不過港韓文化始終有差異，就連戀愛習慣也截然不同，認識韓國OPPA之前，不妨先了解一下韓國的戀愛文化，要小心觸犯禁忌嚇跑對方！

韓國與香港戀愛文化大不同，與韓國男生戀愛有哪些禁忌？（《W兩個世界》劇照）

韓國戀愛文化有這些禁忌？ 與OPPA戀愛的10個須知

不少女生抱著「港韓戀」的幻想，希望與帥氣又英俊的OPPA談一場甜蜜的戀愛。然而兩地文化迥然不同，不少習俗與禁忌在各地都有不同的詮釋，與OPPA談戀愛前也需做足功課，否則一不小心做錯事，還未好好戀愛，就已經觸及了分手詛咒！

韓國男生都愛穿情侶裝？常常街頭放閃旁若無人！（《W兩個世界》劇照）

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