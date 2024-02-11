農曆新年2024｜農曆新年過年期間，少不了蘿蔔糕、年糕、瓜子、朱古力、糖果等一大堆賀年美食，大家毫無節制地放開胃口，開始大吃大喝起來，食物熱量脂肪等飲食控制全都拋諸腦後，假期過後體重飆升不知不覺又肥了幾磅，讓一眾女生又開始為減肥之事苦惱。想要享受美食之餘又不想過「肥」年的話，快來學習一下新年飲食小貼士，以免身材大走樣吧！



新年美食當前，如何面對高熱量食物又能吃得精明？（ghlchan@IG）

新年飲食攻略 怎樣吃不會胖？

看著一桌子的美味佳餚又怎能抵擋美食的誘惑呢？新年與親朋好友一起享用美食，常常一不小心熱量攝取就超標，不過只要巧妙運用飲食方法，避免進食過量高卡路里新年食物，就能有效控制體重，不用擔心會過「肥」年！究竟新年期間如何吃才健康？又有哪幾樣新年食物最「邪惡」呢？

想要享受美食之餘又能控制體重，快來學習一下不發胖飲食秘訣吧！（VCG）

▼▼▼新年不發胖飲食攻略5項要訣，進食前先這樣做是關鍵！▼▼▼

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營養師建議：可選擇代糖飲品

註冊營養師楊蒨珩Stephanie表示，按照上述幾個飲食方法，確實能有助不想發胖的女生控制體重，她還建議大家可以選擇代糖飲品來代替含糖飲料，坊間一直流傳代糖容易致癌的謬誤，對此營養師Stephanie則解釋現時研究並沒有明顯證據證明代糖對人體有害，因此代糖飲品絕對可成為控制體重人士的一個選擇，當然，以茶或者無糖飲品取代甜味飲品則最佳。

此外，營養師Stephanie還提醒在進食肉類時，要注意脂肪部位如動物皮等，避開這些高脂肪部位才能更有效地減少熱量吸收。

新年期間要避免墮入「高熱量食物陷阱」！（VCG）

▼▼▼ 8種高卡路里新年食物 意想不到「第一名」竟然是... ▼▼▼